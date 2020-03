La Russie teste son nouveau missile hypersonique

Moscou.— La Russie a commencé les tests de son nouveau missile hypersonique appelé “Tsirkon”, dont elle équipera les sous-marins atomiques, ont rapporté les autorités militaires du pays.

L’agence indépendante de l’État russe, Interfax, assure que le missile a une portée de plus de mille kilomètres.

Le “Tsirkon” est, selon le président russe Vladimir Poutine, capable de voler à une vitesse neuf fois supérieure à celle du son, a une portée de plus de mille kilomètres et peut toucher des cibles terrestres et maritimes.

Pour sa part, le ministre de la Défense, Sergey Shoigú, a déclaré que le processus de modernisation industrielle pour la production en série du missile balistique intercontinental Sarmat est terminé.

En avril de l’année dernière, Poutine a annoncé que le “Sarmat” était en phase finale de test.

En 2018, il a déclaré que le missile balistique intercontinental entrera en service en 2021 et remplacera le Satan.

Le président a dit de cette arme qu’elle était “de portée pratiquement illimitée” contre laquelle “le système anti-missile américain” n’aurait rien à voir “.

Le ministre russe de la Défense a également assuré mercredi que la capacité de combat des forces armées russes avait plus que doublé depuis 2012, ce qui leur permettrait de maintenir une “parité stratégique” avec l’OTAN.

JAHA

