La saga complète de Skywalker arrivera au Mexique sur Amazon Prime

Le monde n’était pas très satisfait du résultat de la saga Skywalker et ni de la dernière trilogie, cependant, vue dans son intégralité, les épisodes IX représentent le voyage d’une lignée, l’histoire de la Force et une incroyable infinie moments pour l’histoire du cinéma.

Maintenant Disney a publié une bande-annonce pour toute la saga Skywalker profitant du fait que Star Wars: The Rise of Skywalker arrive à Disney + le 4 mai avec tous les autres films Star Wars.

Ce n’est pas tout, car notre région n’a pas encore le service Disney + actif, les neuf films lIls légueront au Mexique via Amazon Prime Video à partir du vendredi 1er mai prochain, selon son PR, Lorenzo Grajales.

Cette bande-annonce représente le premier aperçu officiel de tous les films Star Wars en une seule histoire. et bien que tout le monde l’ait sûrement déjà fait, ça ne fait pas de mal de faire un marathon de tous dans l’ordre chronologique (de l’épisode I à l’épisode IX) pour retrouver toutes les relations voilées et encore plus, voir un chapitre énorme et gigantesque de The War des Galaxies.

Encore une chose, même si nous avons vu les films encore et encore, voir ce panorama est passionnant et émouvant car il évoque également une grande partie de notre vie et celle de nos parents, cousins ​​ou oncles.

