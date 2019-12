La saga Star Wars que nous attendions

La première saison de la série Mandalorian que Disney + a terminée a pris fin et les fans deviennent fous avec le dernier chapitre non seulement à cause de l'apparition de Jason Sudeikis et Adam Pally ou de l'excellente direction de Taika Waititi. La folie de la série John Favreau est la meilleure Star Wars que nous ayons vue cette année et encore mieux que la dernière trilogie.

Loin de gâcher des choses sur la série, je vais me concentrer pour essayer d'expliquer pourquoi John Favreau retrouve tout l'esprit de Star Wars, mais pour ce faire, vous devez commencer à parler de la dernière trilogie et faire une comparaison inévitable.

Tout d'abord, il faut le dire, les trois derniers films de Star Wars sont décousus et mal compris (cela ne veut pas dire que je ne les aime pas, mais il faut respecter la vérité), surtout la déception est venue avec The Rise of Skywalker et Ce n'est pas seulement la faute de Disney, ce sont aussi les fans.

De l'épisode VIII à l'épisode IX

Star Wars: Episode IX La montée de Skywalker (Photo: LucasFilm)

star-wars-skywalker-kylo-vs-finn

Lorsque The Last Jedi est sorti, le monde est devenu furieux contre Rian Johnson parce qu'il est sorti du canon que tout le monde attendait, même il a osé aller plus loin et donner le ton pour que la philosophie de la Force ne tombe pas sous les privilèges de la famille Skywalker. Cela me semble un très bon film, car il est déterminé et non répétitif comme dans The Force Awakens: un film sans risques.

Eh bien, le fait est que les fans sont montés en colère, puis Disney et Lucasfilm ont dû raconter l'histoire pour plaire aux fans et créer dans The Rise of Skywalker un produit plein de services aux fans, sans beaucoup de pieds ou de tête et cela, pendant tout Une première heure, on a l'impression qu'ils corrigent l'épisode précédent pour pouvoir dire ce qu'ils veulent.

C'est dommage car les trois films ont des moments mémorables, mais c'est très proche de la deuxième trilogie ou même, pour certains, pire. En fin de compte, et comme l'a dit Rian Johnson, un bon film devrait prendre des risques, quelque chose qui ne s'est pas produit dans le dernier épisode.

Quoi qu'il en soit, j'ai aimé The Rise of Skywalker parce que je ne pouvais pas devenir trop punk et exiger plus de qualité d'une trilogie qui boitait toujours.

Face à cette perspective, John Favreau est un glorieux sauveur des produits d'action en direct de Star Wars.

Le Mandalorien ou toutes les règles occidentales

(Photo: Lucasfilm)

Le Mandalorien

Tous les chapitres de The Mandalorian durent 30 minutes sauf la dernière. Favreau a sacrifié la durée des épisodes afin de nous montrer un produit de qualité, digne du grand écran. Mais au-delà de cela et que Herzog a insisté pour utiliser des animatroniques, The Mandalorian retrouver l'idée originale de Star Wars: raconter un bon western intergalactique.

Tous les occidentaux ont plus ou moins les mêmes éléments, qui apparaissent également dans El Mandaloriano. En premier lieu, l'action est placée dans des endroits inhospitaliers ou indomptés qui sont sensibles aux attaques d'un ennemi. Ce sont souvent des villes sans loi.

Dans le western d'origine, les personnages sont tout à fait bons, cependant, à mesure que les décennies avancent, ils deviennent plus complexes. Dans The Mandalorian, nous trouvons un héros qui présente des hauts et des bas et n'est pas tout à fait bon, car ce qu'un mercenaire serait une personne complètement bonne. C'est enrichissant car cela nous fait découvrir un personnage qui, bien qu'existant sous un casque, nous montre de nombreuses nuances

Il y a donc, ici, une mise à jour de la perspective Star Wars, où les bons sont complètement bons et les mauvais complètement mauvais, ici la moralité et l'éthique sont en cause pour assurer le bien, non le bien, mais le devoir de faire pour le bien d'autrui.

(Photo: Lucasfilm)

Le Mandalorien est aussi le Lone Ranger et John Favreu est assez intelligent pour renouveler la figure de cette légende mythique de l'ouest, tout en pouvant nous montrer de bonnes blagues aux heures indiquées et la quantité de service de fan nécessaire pour que quiconque laisse déçu.

Non seulement cela, contrairement à ce qui se passe avec la deuxième et la troisième trilogie Star Wars, où tout le temps nous sentons que ce sont en fait des films qui se battent (pas le meilleur sens) avec la trilogie originale, The Mandalorian tracks of Les choses qui ont rendu la saga géniale (comme c'est également le cas dans Rogue One) sont très précises et elles nous les présentent sans grand bruit, plutôt avec la subtilité de qui est un fanatique dévoué.

En fin de compte, au-delà de la Force, il y a du courage et de la reddition. Le Mandalorien n'est pas un film de gens puissants, mais de gens courageux qui sont prêts à tout laisser pour être fidèles à leurs codes d'honneur.

Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir maintenant.

