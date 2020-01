La saison 1 de “ Beastars ” arrivera sur Netflix en mars 2020

Après avoir annoncé à tort que Beastars arriverait sur Netflix en octobre 2019, nous savons depuis un certain temps que Beastars arriverait sur Netflix très «bientôt» en 2020. La série animée très attendue a été un succès retentissant, et même avant sa sortie était en forte demande par de nombreux abonnés Netflix. Nous avons enfin une date de sortie et elle devrait sortir sur Netflix dans le monde en mars 2020.

Beastars est une série de mangas japonais populaire écrite par Paru Itagaki. Présentée pour la première fois dans le magazine Weekly Shōnen Champion le 6 septembre, la popularité de la série n’a pas tardé à monter en flèche. Alors que la série a un scénario excellent et convaincant, de nombreux fans de la franchise adorent les illustrations des Beastars.

La popularité des histoires anthropomorphes a augmenté de façon exponentielle au cours des dix dernières années, et même s’il existe maintenant de nombreuses franchises différentes, Beastars parvient toujours à se démarquer parmi les autres.

Dans une société d’animaux anthropomorphes, la culture est divisée entre herbivores et carnivores. À la Cherryton Academy, Legosi, un loup gros mais timide et calme est membre du club de théâtre de l’école, travaillant comme machiniste. Le club est dirigé par l’élève vedette Louis, un cerf rouge. Après la mort et la dévoration d’un élève, l’alpaga Tem, une vague de méfiance secoue l’école alors que les herbivores et les carnivores sont en désaccord. Pour rendre la vie encore plus compliquée pour Legosi, il a une rencontre fatidique avec le lapin nain Haru et développe rapidement des sentiments très compliqués pour elle.

Quand Beastars arrive-t-il sur Netflix?

Techniquement, la première saison de Beastars est déjà sur Netflix mais au moment de l’écriture, l’anime n’est disponible que sur Netflix Japan. Les douze épisodes de Beastars ont été diffusés et nous pouvons nous attendre à voir la série arriver très bientôt grâce à un subtil tweet de NX:

Je suppose qu’il n’est pas trop tôt pour vous dire que c’est la première chose à venir en 2020, alors … #Beastars https://t.co/T7HHky4evT pic.twitter.com/RWYHRBse0J

– NX (@NXOnNetflix) 5 novembre 2019

Le 13 janvier, le compte NX de Netflix a confirmé que la saison 1 de Beastars arrive sur Netflix le 13 mars 2020.

La romance mystérieuse du meurtre à fourrure Beastars tombe enfin le 13 mars! Rejoignez Legosi, un loup angoissé, dans son voyage pour résoudre le meurtre d’un ami et, encore plus difficile, comprendre ses sentiments envers le lapin nain Haru. #Beastars pic.twitter.com/EtFhUMmcB0

– NX (@NXOnNetflix) 13 janvier 2020

Les Beastars seront-ils disponibles dans le monde entier?

La série est déjà disponible au Japon, mais dès sa sortie, elle sera également disponible pour les abonnés du monde entier.

La deuxième saison de Beastars est-elle en préparation?

Les rapports suggèrent qu’Orange, le studio d’animation derrière la série, produit la deuxième saison de Beastars. La deuxième saison devrait être diffusée en octobre 2020 et pourrait être diffusée sur Netflix en 2021.

Avez-vous hâte de voir sortir Beastars? Faites le nous savoir dans les commentaires!