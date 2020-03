La saison 1 de Nevery I Never de Mindy Kaling: arrivée sur Netflix en avril 2020

La dernière série de comédie de Mindy Kaling, Never Have I Ever, arrive sur Netflix sur une application près de chez vous. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la prochaine série de comédies sur le passage à l’âge adulte qui arrivera sur Netflix en avril 2020.

Never Have I Ever est une prochaine série de comédies de passage à l’âge adulte Netflix co-créée et écrite par Mindy Kaling et Lang Fisher. Ce sera la première série Netflix Original produite par Kaling, qui a déjà travaillé en tant qu’écrivain et producteur exécutif sur The Office, et Fisher qui a servi en tant qu’écrivain dans des émissions primées telles que 30 Rock, The Mindy Project et Brooklyn Nine -Neuf.

Quand la saison 1 de Never Have I Ever est-elle diffusée sur Netflix?

La première saison de Never Have I Ever sera disponible en streaming dans le monde entier sur Netflix sur Lundi 27 avril 2020.

Nous nous attendions à voir Never Have I Ever arriver un vendredi au début de la semaine, mais cela donne à tout le monde quelque chose à espérer un lundi matin bleu.

Quelle est l’intrigue de Never Have I Ever?

Inspiré par la propre enfance de Mindy Kaling, Never Have I Ever est une histoire de passage à l’âge adulte sur Devi, une adolescente indo-américaine de première génération, et sa vie compliquée.

Qui sont les acteurs de la saison 1 de Never Have I Ever?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans la première saison de Never Have I Ever:

DeviMaitreyi Ramakrishnan * Débuts dans Never Have I Never * KamalaRicha Moorjani9-1-1 | Le projet Mindy | NCIS: Los AngelesTrent HarrisonBenjamin NorrisWTF! | À l’adoption | Malheureusement AshlyMr. Emplois chez ShapiroAdam ShapiroSteve | Maintenant tu me vois | Sense8EleanorRamona YoungLegends of Tomorrow | Bloqueurs | Régime Santa ClaritaOliver MartinezMartin MartinezRunaways | Station 19 | ShamelessBenJaren LewisonAway and Back | Tag | Barney & FriendsEveChristina KartchnerCollegeHumor Originals | Portes ouvertesEric PerkinsJack Seavor McDonaldFamille moderne | À la poursuite de Fletcher Allen | Good GirlsTBAPoorna JagannathanLa nuit de | Delhi Belly | Tu ferais mieux d’appeler Saul

Maitreyi Ramakrishnan jouera le rôle principal de Devi, fera ses débuts à la télévision dans Never Have I Ever.

L’icône bien-aimée du tennis, Johny McEnroe, sera le narrateur de la série, mais représentera également le père décédé du personnage principal Devi.

Mindy Kaling fera-t-il une apparition?

En tant que co-scénariste et créatrice de Never Have I Ever, il y a toutes les chances qu’elle puisse faire une brève apparition dans la série, mais nous devrons attendre que la série tombe pour le découvrir.

Combien d’épisodes la première saison sera-t-elle diffusée?

Nous avons la confirmation que la première saison de Never Have I Ever arrivera avec dix épisodes comiques.

Quels sont les temps d’exécution des épisodes?

Vous pouvez vous attendre à ce que chaque épisode de Never Have I Ever ait une durée de 30 minutes.

Quelle est la cote parentale?

À en juger par la bande annonce de la date, qui mentionne brièvement les drogues, l’alcool et le sexe, Never Have I Ever est susceptible d’être noté R.

Avez-vous hâte de regarder Never Have I Ever sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!