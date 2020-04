La saison 1 de Star Wars Resistance arrive bientôt à Disney + (Royaume-Uni)

Le 4 mai sera un grand jour pour les fans de Star Wars avec un abonnement Disney + au Royaume-Uni car il a été annoncé que la première saison de la série animée, Star Wars: Résistance, arrivera également sur Disney + ce jour-là. Il est déjà disponible dans certaines autres régions comme les États-Unis.

Hier, il a été annoncé que Star Wars: The Rise Of Skywalker, arriverait à Disney + 2 mois plus tôt que prévu.

Le 4 mai verra également Disney + obtenir la finale de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars et il recevra également le premier épisode du tout nouveau documentaire en coulisse, Disney Gallery: The Mandalorian.

«Star Wars Resistance», est la dernière série d’aventures animées se déroulant avant les événements de «The Force Awakens», suit Kazuda Xiono («Kaz»), un jeune pilote recruté par Poe Dameron et BB-8 de la Résistance et chargé d’un top mission secrète pour espionner la menace croissante du Premier Ordre. Alors qu’il était à bord à bord du Colossus, une énorme plate-forme de ravitaillement en vol sur une planète extérieure bordée d’eau, Kaz travaille comme mécanicien et vit avec l’ami de longue date de Poe, Yeager – un pilote vétéran qui exploite un atelier de réparation de vaisseaux dirigés par son équipage: Tam , Neeku et leur vieux droïde astromech battu, Bucket. Dans sa quête pour devenir le meilleur pilote de la galaxie, le voyage de Kaz avec son nouvel ami BB-8 le trouve face aux stormtroopers et aux pirates tout en luttant pour maintenir sa mission secrète auprès de sa nouvelle famille.

Êtes-vous enthousiasmé par les débuts de Star Wars: The Resistance sur Disney + au Royaume-Uni?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.