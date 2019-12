La saison 1 se termine en beauté – / Film

Eh bien, c'est ça les gars. Nous sommes arrivés à la fin de la première saison de Ses matériaux sombres. Ce fut un voyage plein de hauts et de bas alors que la série fantastique de HBO tentait de se forger sa propre identité et de se débattre avec la lecture à venir. Et bien qu'il ne soit pas certain que His Dark Materials ait pu se démarquer du reste du pack de séries fantastiques de prestige, c'était au moins intéressant et – parfois – complètement bizarre. Mais le dernier épisode de la saison 1, "Betrayal", est le tournant de la série, alors qu'elle se dirige vers un territoire encore inadapté dans sa deuxième saison (qui est actuellement en tournage, pour ceux qui craignaient que cette émission peu regardée ne se renouveler).

L'ennemi a changé

Alors que Mme Coulter et les soldats du Magistère se préparent à la bataille avec leur équipement SWAT complet, Asriel et son démon Stelmaria se préparent pour une nouvelle guerre. "Nous avons trouvé un nouvel ennemi", dit Asriel à son serviteur de longue date Thorold (Gary Lewis) après qu'il lui ait demandé s'ils devaient s'inquiéter de l'empiètement des forces du Magistère. "L'ennemi."

Asriel fait bien sûr référence à Dieu, la seule autorité plus puissante que le Magistère, qui règne d'une main tyrannique au nom de l'Autorité. J'aime le fait que nous obtenons une image plus complète des objectifs d'Asriel dès le début – contrairement aux livres, lorsque nous sommes en POV de Lyra, saisissant les pailles et ne voyant qu'une petite partie de la guerre céleste d'Asriel. Mais avec tous les discours sur la guerre que cette série a tenus au cours des huit derniers épisodes, ils feraient mieux de le vivre.

Mais cet épisode offre un bel équilibre entre les ambitions élevées d'Asriel de tuer les dieux et les petits moments doux que Lyra partage avec Roger, et même avec Asriel. La réunion tant attendue entre le père et la fille ne déçoit pas, car les deux sont plus fatigués et roussis qu'auparavant. "Votre choix chez les femmes est presque aussi mauvais que votre choix chez les ours", ironise Lyra, attirant un rare sourire d'Asriel, qui ferme rapidement la conversation, rejetant son moment de faiblesse sentimentale. En colère, Lyra essaie de lui remettre l'aléthéiomètre, qu'il rejette également, la laissant totalement désillusionnée avec lui en tant que père. Je me souviens avoir été sur la clôture James mcavoyComme Asriel dans les premiers épisodes, ne le pensant pas assez impitoyable ou froid, mais je suis maintenant à bord de sa dualité torturée – rejetant ses liens familiaux afin de poursuivre une plus grande cause. Selon les mots d'un autre «grand homme», il a un travail infini à faire.

Questions de famille

Frustrée par ses retrouvailles avec le père qu'elle pensait avoir idolâtré, Lyra décide de partir à la première heure du matin. Mais après toute l'action rapide des derniers épisodes, His Dark Materials ralentit les choses pour nous laisser nous délecter de l'amitié douce et maladroite de Lyra et Roger. Remarquant le mécontentement de Lyra avec son père et se sentant mal à l'aise avec la façon avide dont Asriel l'avait regardé auparavant, Roger propose d'être sa seule famille, et ils passent la nuit à rire sous des tentes et à être généralement adorables. La série repose certainement sur ces doux moments épais (juste avant qu'ils ne soient tous arrachés), mais c'est un répit bienvenu de l'intrigue non-stop de la série.

C’est dans ces moments calmes que la série répond enfin à ces questions déroutantes qu’elle posait en début de saison: qu'est-ce que Dust? Pourquoi devrions-nous nous en soucier? Asriel répond à ces questions de cœur à cœur avec Lyra au milieu de la nuit, McAvoy réussissant à mieux exposer que n'importe lequel des anciens monologues que nous avons eu auparavant – peut-être parce qu'il le raconte comme une histoire au coucher, et Dafne Keen est un auditeur ravi. Nous apprenons que la poussière est un élément que le Magistère a décidé comme étant la source du péché originel, et qu'Asriel cherche à construire un pont vers la ville dans le ciel et à la détruire. Mais Lyra refuse son offre de le rejoindre et se rendort. Mais elle est soudainement réveillée par un Thorold frénétique pour trouver Roger disparu – la réalisation lui vint qu'Asriel séparera Roger de son démon pour créer le pont.

Stairway to Heaven

La tempête de Magistère dans le laboratoire d'Asriel juste après que Lyra se soit dépêchée d'arrêter Asriel, chargeant la montagne sur le dos d'Iorek. Alors que le raid dans son laboratoire, Mme Coulter remarque les formules d'Asriel et sa fixation sur l'aurore, reconstituant ses plans. Lorsque Thorold assomme le père MacPhail et pointe son fusil sur elle, Mme Coulter fait appel à l'homme craignant Dieu en lui et lui parle doucement de son moyen de sortir de la situation. J'ai déliré Ruth Wilson toute la saison, mais vous pouvez vraiment croire qu'elle pourrait parler de sa sortie du canon du pistolet – si charismatique et effrayante qu'elle est. Mais elle laisse Thorold partir et rassemble sa flotte de zeppelins pour poursuivre Asriel dans les montagnes – repérant bientôt la meute d'ours qui paient Lyra. Les forces de Mme Coulter ouvrent le feu et Lyra est forcée de continuer seule, en disant tendrement au revoir à Iorek.

Pendant ce temps, le pauvre stupide Roger avait été conduit à la plus haute falaise par Asriel avec la promesse d'une "surprise pour Lyra". Distrait par les coups de feu ci-dessous, il est attrapé par Asriel, qui le jette dans une version branlante des cages de Bolvanger. Asriel s'excuse mais se lance dans une diatribe zélée sur la façon dont Roger sera la première victime d'une «guerre pour libérer l'humanité à jamais». Dans une séquence grandiose et suspense, Lyra se précipite dans la cage tandis qu'Asriel abaisse lentement la lame qui séparera Roger de son démon; Lyra atteint juste un Roger paniqué à temps pour toucher ses doigts et le regarder en larmes dans les yeux avant que la lame ne baisse et que le souffle d'énergie ne fasse voler Lyra. C'est une scène saisissante – le faisceau de lumière qui brille vers le ciel, émettant une lueur céleste. C'est une lueur qui devient la toile de fond dramatique pour les retrouvailles intenses d'Asriel et Mme Coulter (McAvoy et Wilson, les deux joueurs les plus forts de la série, rayonnant chimie et animosité dans une égale mesure) et pour le bercement larmoyant de Lyra du corps mort de Roger. Asriel supplie Mme Coulter de le rejoindre dans sa croisade, mais elle refuse timidement, choisissant de trouver et de protéger Lyra – qui, sans le savoir, sa cachette juste au coin de la rue.

Alors que Lyra pleure sur le corps de Roger et essaie de trier les événements déroutants, elle décide avec Pan que sa nouvelle quête est de suivre Asriel et de découvrir la vraie nature de Dust. Il s'agit d'une merveilleuse scène finale de Keen, dont la prestation vulnérable de «Nous serions seuls» est incroyablement enfantine et déchirante. La série se termine par une belle photo parallèle entre Lyra et Will, qui avait passé tout l'épisode à esquiver la police et le complice de Boreal, et s'était rendu à Oxford pour découvrir la même porte chatoyante que Boreal utilisait. Des deux côtés, ils traversent timidement leurs portes respectives et entrent dans un nouveau monde courageux.

C'est une fin intrigante et ouverte pour la première saison de His Dark Materials, qui a beaucoup dépendu de l'audience investie pour trouver les réponses aux questions déroutantes qu'elle avait posées au début. Mais j'aime que le dernier épisode de la saison 1 se termine sur une note plus calme, avec des moments d'action qui ne font qu'écorcher les tronçons d'échanges introspectifs. Et bien que la finale de la saison ne pose que plus de questions, j'espère que le public sera suffisamment investi pour continuer à regarder alors que les choses deviennent encore plus étranges et plus ambitieuses. Je sais que je le suis.

Sidenotes subtiles

J'adore les projecteurs des démons dans cet épisode – du démon de Roger faisant écho à ses mouvements quand il entre dans la salle de bain, puis sautant enjoué avec Pan, à la caresse intime des démons d'Asriel et de Coulter alors que les deux se fondent lentement dans chacun d'eux autre.

Je ne sais pas ce que je pense de Will qui trouvera le même chemin que Boréal utilise – cela ne facilitera-t-il pas sa recherche? Et cela signifie-t-il que Boreal a voyagé à travers le monde de la ville sur la colline tout le temps? Cela complique potentiellement les événements futurs, mais peut-être que cela se terminera.

