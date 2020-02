La saison 10 de Call the Midwife est-elle confirmée? La série BBC a de grands projets pour les années à venir! – HITC

La série emblématique de Heidi Thomas a plus à offrir aux fans.

Nous aimons les dernières nouveautés, mais la saison 10 de Call the Midwife est-elle confirmée?

Quelle année jusqu’ici!

Déjà, 2020 a offert des temps forts télévisés spectaculaires, donnant encore une fois du poids aux affirmations selon lesquelles nous vivons à l’âge d’or de la télévision. White House Farm a gardé le public sur le bord de leurs sièges constamment chaque semaine, Deadwater Fell était accrocheur mais fantastique et le retour de The Split nous a également maintenus immergés.

Cependant, l’une des plus grandes joies de l’année sur petit écran a sans aucun doute été la neuvième série de Call the Midwife, qui a commencé à être diffusée début janvier.

Créé par Heidi Thomas et basé sur les mémoires de Jennifer Worth, ce drame d’époque a longtemps été un favori des fans, faisant la chronique des sages-femmes travaillant à Londres dans les années 1950 et dans les années 1960. Attirant les téléspectateurs depuis 2012, c’est formidable de voir qu’il est toujours aussi aimé au plus profond de son neuvième lot d’épisodes

C’est sans doute l’un des titres les plus performants de la boîte, et puisque nous adoptons vraiment une approche «trop, ce n’est jamais assez» avec celui-ci, regardons vers l’avenir…

Appelez la sage-femme: la saison 10 confirmée?

Oui, la saison 10 de Call the Midwife est confirmée.

Bon à savoir!

Selon la BBC, il a été renouvelé non seulement pour la saison 10, mais aussi pour la onzième. Cela signifie que le spectacle devrait être diffusé jusqu’en 2022 au moins, ce qui donnera au public quelques années de plus avec leurs personnages préférés.

La source confirme que les deux saisons seront composées de huit épisodes et qu’elles offriront également de merveilleux accompagnements spéciaux de Noël, comme nous avons grandi à attendre et à chérir. En regardant en arrière par rapport aux saisons précédentes, nous pouvons peut-être nous attendre à ce que la saison 10 arrive au plus tôt pour décembre 2020. Cependant, il est plus réaliste de s’y attendre au cours des premiers mois de 2021.

Comme vous vous en doutez, la créatrice d’Appelez la sage-femme Heidi Thomas est sur la lune avec les nouvelles, arguant: «Même après toutes ces années, on a toujours l’impression que Appeler la sage-femme a plus de vérité à dire, plus de larmes à pleurer, plus de vie pour célébrer, et plus d’amour à donner… Nous avons la chance d’avoir le meilleur casting, l’équipe et le public qu’un spectacle puisse souhaiter et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par notre avenir. »

Il est sûr de dire qu’une telle joie s’étend aux fans…

Appelez la sage-femme gagne plus d’éloges avant la saison 10

Depuis son annonce et sa diffusion, les propos de Call the Midwife season 9 ont été extrêmement positifs.

Sur Twitter, il y a eu un certain nombre de fans qui se tournent vers l’avenir, louant la série et partageant leur plaisir avec les autres fans.

Découvrez une sélection de tweets des derniers mois:

Opinion: Appelez la sage-femme garantit le renouvellement important

Il est assez courant d’entendre une série télévisée renouvelée pour une nouvelle saison avant la fin de la saison en cours.

Cependant, il est assez rare d’entendre parler de renouvellement pour plus d’une saison. Hélas, c’est un témoignage indéfectible de la popularité de Call the Midwife, de la confiance de la BBC en elle, de ses écrivains et, bien sûr, de la distribution talentueuse en son cœur.

La saison 9 a prouvé que les interprètes continuent d’apporter des profondeurs remarquables aux scripts qui leur sont donnés, et avec l’intérêt du public encore à diminuer, courir plus loin et faire savoir aux fans qu’il y a beaucoup plus à venir est une évidence courtoise, vraiment .

De nombreuses émissions qui se poursuivent pour cette longue baisse de qualité avant leur neuvième saison, et avec la récente récolte d’épisodes recevant de grands éloges, il semble que nous n’avons absolument rien à craindre. Qui sait, peut-être entendrons-nous son renouvellement pour encore deux saisons une fois que la dixième arrivera enfin.

Nous le prendrions!

