La saison 10 de Death in Paradise est-elle confirmée? Ralf Little taquine une grosse surprise! – HITC

Les espoirs se sont rapidement tournés vers Death in Paradise saison 10 après que DI Neville Parker ait rencontré de nombreux fans.

Trop de bonnes choses ne suffisent jamais…

Les fans de savon ont de la chance. Chaque semaine, ils ont droit à une poignée d’épisodes, offrant ainsi de nombreuses opportunités de rattraper et de rencontrer leurs personnages préférés.

Si seulement c’était comme ça pour les séries. Souvent, une grande saison de télévision peut vous donner désespérément envie d’en savoir plus – cela sera plutôt familier à ceux qui se connectent depuis longtemps pour regarder Death in Paradise.

Le drame policier de la BBC de Robert Thorogood est arrivé sur les écrans en 2011 et depuis lors, nous avons vu tant de grands talents monter à bord pour participer à ses mystères. La saison 8 a vu Ralf Little arriver sur les lieux pour remplacer Ardal O’Hanlon, rejoint par une multitude de stars invitées passionnantes à chaque épisode.

Mais maintenant, ça se termine avec l’épisode 8 et ça vaut déjà la peine de penser à l’avance…

La saison 10 de Death in Paradise est-elle confirmée?

Oui, la saison 10 de Death in Paradise a été confirmée.

Une date de diffusion n’est pas encore annoncée. Cependant, il n’y a aucun mal à faire une supposition éclairée jugée sur les saisons précédentes.

La saison 8 s’est terminée à la fin de février 2019, tandis que la saison 9 a démarré au début de janvier 2020. Entre eux, nous avons un écart clair de dix mois. De même, la saison 9 s’est terminée avec l’épisode 8 fin février (jeudi 27).

Étant donné qu’il a déjà été renouvelé, il est fort probable que nous verrons la saison 10 faire surface à la même période l’année prochaine. Donc, bien que cela ne soit pas confirmé, nous nous attendons à rentrer dans le prochain lot d’épisodes de Death in Paradise en janvier 2021.

Ralf Little parle de l’avenir de Death in Paradise

Bien que cela puisse sembler une longue attente, la star centrale Ralf Little (DI Neville Parker) suggère qu’il y a quelque chose de différent à attendre pour aller de l’avant – il s’en assurera!

Nous avons eu quelques acteurs qui vont et viennent dans le rôle principal de la série, mais Ralf a l’intention de faire ressortir son personnage du peloton.

Dans une conversation avec le métro sur des détails potentiels à l’avenir, il a révélé: «Il peut y avoir une scène qu’ils écrivent où c’est comme,« Oh Neville prend une douche », puis il voit Harry et il sort de la douche… Ce que je veulent se produire le jour du tournage, quand ils disent: «D’accord, pouvez-vous…?» Je vais juste enlever mon T-shirt et ils vont dire: «Attendez une seconde. Pourquoi es-tu déchiré? “»

Ce sera certainement un choc pour un public sans méfiance et ne fera pas exactement partie du plan. Il a plaisanté: “Neville n’est pas censé être déchiré, mais je ne vais pas leur donner le choix … Je n’ai jamais pris la peine d’être motivé avant, donc je vais me dire:” D’accord, juste au cas où. “”

Suivez Ralf Little sur Instagram

Si vous souhaitez rester au courant de Ralf, cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @ ralf.little; il compte actuellement 14,1k abonnés.

Ce sera un bon moyen de suivre la production et les progrès une fois que la saison 10 commencera à tourner plus tard dans l’année. À l’heure actuelle, d’un autre côté, il y a encore beaucoup de superbes clichés à parcourir, y compris une gamme de contenu lié à Death in Paradise saison 9.

Nous espérons que vous avez apprécié la dernière saison. Apportez plus!

