La saison 10 de Walking Dead confirmée pour se terminer sur un Cliffhanger

Certains des moments les plus célèbres Les morts qui marchent ont été cliffhangers. Negan choisit lequel des survivants tuer avec Lucille à la fin de la saison 7 me vient à l’esprit. La saison 9 de l’année dernière s’est également terminée sur un peu de mystère, quoique à une échelle moindre, car Eugene était en contact avec une autre communauté de lieu inconnu. Avec la moitié arrière de la saison 10 qui démarre ce week-end, il est maintenant confirmé que cette course se terminera également par un cliffhanger.

La showrunner Angela Kang a révélé la taquinerie intéressante lors d’un entretien avec Entertainment Weekly. De toute évidence, elle a arrêté de plonger dans la nature du cliffhanger, mais Kang a promis qu’il y aurait des «gros trucs» à venir à la fin de la saison qui devraient être «excitants» pour les fans à voir se dérouler.

“Je vais juste dire qu’il y a des gros trucs et qu’il y a un cliffhanger, sans entrer dans ce que c’est exactement. Mais je pense que ce sera excitant. »

Il est très probable que ce cliffhanger suivra le teaser final de la saison 9 et confirmera l’existence du Commonwealth. Avec la guerre de Whisperer qui doit mettre fin à cette course, cela ne laisse au spectacle qu’un arc majeur à adapter à partir des bandes dessinées de Robert Kirkman: la découverte du Commonwealth, une communauté massive de 5000 personnes. Kang a déjà révélé qu’il serait abordé dans la saison 11, il serait donc logique de mettre en place sa présence à la fin du 10.

Le matériel du Commonwealth devrait également alimenter quelques saisons de la série, ce qui signifie que nous pouvons deviner ce qui se passera autour de la saison 12. Avec AMC ayant toujours pleinement confiance en la franchise, TWD atteindra sans aucun doute la saison 13 et au-delà.

Pour l’instant, cependant, Alpha et ses Whisperers restent en liberté. Les morts qui marchent 10 × 09 «Squeeze» sera diffusé ce dimanche 23 février sur AMC.