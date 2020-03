La saison 10 de Walking Dead se terminera tôt, la finale est retardée en raison du coronavirus

Vous pouvez continuer et ajouter le nom de Michonne à la liste des personnages bien-aimés qui ne sont plus sur Les morts qui marchent.

Au cours de la sortie assez émouvante de dimanche, “What We Become”, le héros préféré des fans de Danai Gurira a reçu l’envoi qu’elle méritait, laissant les téléspectateurs se demander si cette finale de cliffhanger est en train de préparer une réunion potentielle avec Rick Grimes d’Andrew Lincoln.

Après tout, nous savons qu’AMC est en train de planifier une trilogie cinématographique pour le personnage de Lincoln, le premier film pouvant sortir plus tard cette année – c’est-à-dire, en supposant que la pandémie de coronavirus n’oblige pas le réseau à changer ses plans. Après tout, AMC a maintenant annoncé que la saison 10 a été victime du virus, car en raison de la situation actuelle à laquelle notre monde est confronté, ils n’ont pas pu terminer la post-production sur la finale et donc, ce sera retardé jusqu’à la fin de cette année.

Voici le mot officiel de la société:

(1/2) L’actualité n’a malheureusement pas permis de terminer la post-production de la finale de The Walking Dead Saison 10, donc la saison en cours se terminera avec son 15e épisode le 5 avril. La finale prévue apparaîtra comme un épisode spécial plus tard dans l’année. pic.twitter.com/DDkVd63ThU

– The Walking Dead sur AMC (@WalkingDead_AMC) 24 mars 2020

Alors voilà. La saison 10 de The Walking Dead se terminera un peu plus tôt que prévu, le dernier épisode arrivant le 5 avril. Nous verrons toujours ce qui était initialement censé être la finale, bien sûr, mais comme le dit AMC, ce sera une émission spéciale et sera diffusée plus tard dans l’année.

Quand ce sera le cas, nous ne le savons pas encore, mais avec le spectacle qui commence vraiment à prendre un sérieux élan au cours de ses derniers épisodes, cela vient certainement comme un coup dur. Et il sera intéressant de voir comment les choses se termineront compte tenu du changement soudain du calendrier de sortie.

Mais vous ne pouvez pas reprocher à AMC d’avoir pris cette décision, car le Coronavirus a déjà forcé de nombreuses émissions de télévision et films à changer leurs plans et il n’y a vraiment rien à faire. Alors pour l’instant, Les morts qui marchent clôturera sa saison en cours le 5 avril, et vous pouvez parier que nous serons à l’écoute pour voir ce qui se passe.