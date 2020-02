La saison 2 de Always a Witch arrive sur Netflix en février 2020

Always a Witch (Siempre Bruja) revient sur Netflix pour une deuxième saison en février 2020. Voici tout ce que nous savons sur la deuxième saison de la série fantastique.

La série a été annoncée pour la première fois par Netflix en décembre 2017, mais a mis un an à se concrétiser sur Netflix lui-même.

La série parle d’une jeune sorcière qui voyage vers le futur pour éviter d’être brûlée sur le bûcher. La série est la deuxième série colombienne complète à être diffusée sur Netflix et est entièrement filmée en Colombie dans des endroits tels que Bogota, Cartagena et Honda.

Toujours un statut de renouvellement de saison 2 de sorcière

Statut de renouvellement officiel de Netflix: renouvelé (dernière mise à jour: juillet 2019)

La série a clairement touché la corde sensible avec Netflixers à travers le monde et a reçu un renouvellement de la saison 2 ainsi que des informations sur la prochaine saison. Nous y reviendrons dans une minute.

Angely Gaviria, qui apparaît dans la série, a dit ceci (traduit grossièrement): “L’attente est terminée, nous avons enfin commencé la deuxième saison de” Siempre bruja “. Quel frisson!”

La deuxième saison a été annoncée sur les réseaux sociaux pour l’émission en espagnol ainsi que reprise par FormulaTV.

Quand la saison 2 de Always a Witch sera-t-elle sur Netflix?

Bien qu’il n’ait pas été annoncé dans le cadre des principales versions de février 2020, nous avons finalement appris début février que la saison 2 de Always a Witch sera sur Netflix à partir du 28 février 2020 dans le monde.

Ce que nous savons de la saison 2

Parallèlement au renouvellement, nous avons également obtenu de nouvelles informations. Plus précisément, nous savons maintenant que l’acteur espagnol Óscar Casas rejoindra le casting pour la saison 2. Il est apparu dans des titres tels que Instinto, Si fueras tú et Si fueras tú dans le passé.

Laura Archbold joue également le rôle d’Amanda dans le casting de la saison 2; Sebastian Osorio comme Miguel; Junior González, qui jouera Antares; et Joao Agredo.

La controverse se poursuivra-t-elle dans la saison 2 de Always a Witch?

L’émission a été critiquée principalement en raison de certains des sujets qu’elle couvre et de sa fin. La fin en particulier, où Carmen Eguiluz choisit de retourner à la fin du film pour vivre avec son maître esclave.

Je vais donc continuer à regarder et à soutenir #AlwaysAWitch #SiempreBruja, mais la fille esclave qui tombe amoureuse du fils blanc d’un propriétaire d’esclaves me contrarie. D’une part, c’est un scénario joué et deux, c’est inutile. L’histoire peut fonctionner sans elle.

– Candyce✨ (@tantalizngwords) 2 février 2019

La plupart de la controverse a été attribuée aux différences culturelles, mais cela a néanmoins déclenché un débat sur Twitter et au-delà sur la façon dont la série décrit l’esclavage.

Dans un article intitulé «Comment Siempre Bruja a raté la cible», l’auteur a poursuivi en disant: «Se cacher derrière la platitude« l’amour conquiert tout / pouvoir de l’amour »comme Carmen ne revient pas à la cruelle réalité en tant qu’esclave noire au 17e Siècle? Personne ne demande ces histoires d’amour d’esclaves / propriétaires d’esclaves. Cela ne devrait pas être une forme de développement de l’histoire en 2019. »

Voulez-vous voir Always a Witch revenir pour une deuxième saison? Faites le nous savoir dans les commentaires.