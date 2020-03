La saison 2 de Bonfire of Destiny est-elle confirmée? Les fans font l’éloge de la gemme Netflix – HITC

Le Bonfire of Destiny a justifié l’intrigue et le buzz généralisé, mais peut-on s’attendre à la saison 2?

Netflix continue d’impressionner en 2020!

Le service de streaming populaire a connu un immense succès l’année dernière, offrant de nouvelles saisons pour Stranger Things, You et concluant les goûts d’Orange est le nouveau noir.

C’était aussi une excellente année pour les films et nous avons eu la chance de goûter à The Irishman de Martin Scorsese et à Wedding Story de Noah Baumbach, qui ont tous deux été nominés pour de nombreuses distinctions lors des précédents Academy Awards.

Avec Netflix, l’accent est définitivement mis sur la télévision, et nous avons déjà commencé de nouveaux voyages avec de superbes nouvelles émissions jusqu’à présent cette année.

Le feu de joie du destin a attiré beaucoup d’attention en janvier, alors plongeons-nous dedans…

The Bonfire of Destiny sur Netflix

Créé par Catherine Ramberg et Karin Spreuzkouski, ce drame d’horreur historique français concentre son objectif sur les conséquences d’un horrible incendie en 1897 à Paris.

Nous racontons trois femmes alors qu’elles voient leur avenir plongé dans la catastrophe.

Le spectacle – initialement intitulé Le Bazar de la Charité – a un peu de tout, traitant de la trahison, de la tromperie, de la romance et ne se dérobant jamais à un tourbillon de thèmes et de séquences difficiles. Après tout, il s’inspire d’événements réels.

Il se compose de huit épisodes au total, ce qui s’est avéré être une frénésie rapide pour la plupart. Donc, nous sommes obligés de regarder vers l’avenir…

La saison 2 de Bonfire of Destiny a-t-elle été confirmée?

Non, la saison 2 de Bonfire of Destiny n’a pas été confirmée.

Comme le souligne The Cinemaholic, il a été conçu comme une mini-série.

Au fil des ans, nous avons vu de nombreuses miniséries ressuscitées pour une deuxième saison en raison de la popularité et de la demande. Cependant, étant donné qu’il n’y a toujours aucune nouvelle de renouvellement, nous devons dire que les chances de renouvellement sont hautement improbables à ce stade.

En réfléchissant à la réaction du public, cela peut sembler assez dommage…

Les fans le veulent vraiment!

Le public s’est tourné vers Twitter à la suite de sa sortie pour offrir ses impressions.

Découvrez une sélection de tweets faisant l’éloge du spectacle ci-dessous:

Dans d’autres nouvelles, Murder 24/7 est-il terminé?