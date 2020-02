La saison 2 de Find Yourself est-elle confirmée? La série dramatique romantique chinoise fait l’éloge – HITC

Find Yourself ne crie pas nécessairement pour la saison 2, mais cela ne pourrait pas faire de mal.

Nous ne nous en sortons pas trop mal cette année…

En réfléchissant au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à la montée de tant de séries phénoménales. Cependant, si nous isolons les années, nous dirions que 2019 se distingue comme le meilleur des années 2010. Nous avons vu Tchernobyl, qui est maintenant considéré comme l’une des plus grandes réalisations de la télévision, mais aussi de nombreux efforts de Netflix livrent leurs meilleures saisons à ce jour, de Stranger Things, You et la conclusion d’Orange est le nouveau noir.

Cette année, le service de streaming est déjà bien parti avec des moments forts comme The Pharmacist, I Am Not Okay with This, The Stranger, et bien sûr, de nombreux épisodes de Find Yourself.

La série télévisée chinoise 2020 est arrivée sur Netflix récemment, pour le plus grand plaisir des amateurs de théâtre romantique. Il nous a présenté une femme nommée He Fanxing, dont l’entreprise fait face à une crise tandis que ceux qui l’entourent parlent de l’écart d’âge de sa relation. Cependant, les choses prennent un tour lorsqu’elle se familiarise avec le Ye Luming beaucoup plus mature et un triangle amoureux commence à se former.

Le problème auquel notre protagoniste est confronté est celui qui remet en question l’amour et la carrière et c’est excitant de l’accompagner dans ce voyage de découverte de soi et d’acceptation dans le processus. Il présente des performances exceptionnelles de Victor Song, Song Weilong, Wang Yaoqing, Zhang Yujian et Yu Shuxin, mais pouvons-nous nous attendre à les revoir?

La saison 2 de Find Yourself est-elle confirmée?

Non, Find Yourself series 2 n’a pas été confirmé.

La finale de la saison – l’épisode 41 – a récemment été ajoutée à Netflix et déjà son absence se fait sentir. C’est beaucoup de temps passé avec ces personnages, soyons honnêtes!

Lorsque le dernier épisode se termine par les mots «Puissiez-vous toujours être une jeune fille de cœur» alors que la caméra sort de la scène idyllique, cela vous donne immédiatement envie de plus. Cela offre une conclusion satisfaisante, mais en même temps, les fans conviendront que la vie de ces personnages a été loin d’être épuisée sur 41 épisodes.

En tenant compte de la réception du public (voir les tweets ci-dessous), il est clair qu’il y aurait une demande, mais sans nouvelles à venir, nous nous contentons toujours de ce qui existe déjà.

Les fans parlent de vous retrouver sur Twitter

Un certain nombre de fans ont afflué sur Twitter pour offrir leurs réflexions et leurs opinions sur la charmante série.

Qu’ils soient tombés dessus ou non, cela a quand même fait une impression. Découvrez une sélection de tweets:

