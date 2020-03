La saison 2 de Five Bedrooms est-elle confirmée? La série australienne frappe fort – HITC

La BBC a marqué avec Five Bedrooms, mais la saison 2 est-elle en jeu?

Peu importe le nombre de séries dramatiques que vous jonglez, il est toujours temps d’en introduire une de plus dans votre vie.

Au fil des ans, nous en avons vu tant de formidables émerger, avec des points forts tels que Fleabag, Sex Education et The End of the F *** ing World qui ont connu un succès retentissant auprès d’un public jeune et âgé.

En ce moment, la BBC diffuse de charmants épisodes de Five Bedrooms, créés par Michael Lucas et Christine Bartlett.

Cette série australienne comprend une première saison de huit épisodes, offrant des performances merveilleuses pour Kat Stewart (elle joue Liz), Stephen Peacocke (Ben), Doris Younane (Heather), Katie Robertson (Ainsley) et plus encore.

Il a été présenté pour la première fois en mai 2019, mais nous sommes néanmoins heureux qu’il ait enfin fait son chemin vers le Royaume-Uni, avec une date de diffusion aux États-Unis également prévue pour avril 2020.

Les téléspectateurs affluent actuellement pour voir de quoi il s’agit, mais pour ceux qui l’ont trouvé complètement addictif, regardons vers l’avenir…

BBC: La saison 2 de Five Bedrooms est-elle confirmée?

Oui, la saison 2 de Five Bedrooms a été confirmée.

Bien qu’une date précise reste à divulguer, elle est prête à atteindre le public australien en 2020.

La BBC a commencé à la diffuser le mardi 10 mars 2020, il y avait donc un écart d’environ dix mois entre sa diffusion en Australie au Royaume-Uni.

Bien que nous soyons sûrs de le voir au Royaume-Uni après sa première en Australie, il est très peu probable que l’attente soit aussi longue cette fois-ci, car il a déjà un distributeur.

Maintenant, c’est à la maison sur la BBC, qui a construit une réputation impressionnante de porter de grands drames australiens sur nos écrans, tels que Out of the Blue, The Doctor Blake Mysteries, A Place to Call Home et plus encore.

Les fans parlent de Five Bedrooms sur Twitter

Jusqu’à présent, la série a séduit le public britannique et un certain nombre de téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour leur faire l’éloge et le recommander.

Découvrez une sélection de tweets:

