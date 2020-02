La saison 2 de Gentefied est-elle confirmée? Les fans font l’éloge du nouveau bijou Netflix! – HITC

De nombreux publics s’accordent à dire que Gentefied mérite une saison 2.

Les espoirs sont déjà passés à la saison 2 de Gentefied.

Netflix a fait un excellent travail pour offrir de nouveaux spectacles à ce jour en 2020, avec des vedettes de The Stranger, Locke & Key et maintenant Gentefied.

Cette comédie dramatique opportune créée par Marvin Lemus et Linda Yvette Chávez est arrivée sur le service de streaming le vendredi 21 février. Il y a dix épisodes agréables à comprendre, mais chacun d’entre eux assume le devoir d’aborder des questions et des sujets importants.

Il met en vedette Karrie Martin, Jaime Alvarez et plus dans un conte de trois cousins ​​mexicains-américains à accepter les pressions et les pièges de la poursuite du rêve américain. Traitant magnifiquement des thèmes de la communauté, de la famille et au-delà, il ne fait aucun doute que c’est une montre essentielle pour toute personne abonnée.

Étant donné que vous êtes ici, nous supposons que vous êtes entièrement d’accord! Donc, ça vaut la peine de demander: serons-nous réunis avec la famille Morales pour une deuxième saison?

La saison 2 de Gentefied est-elle confirmée?

Non, la saison 2 de Gentefied reste à confirmer.

Néanmoins, il est encore un peu prématuré d’attendre une nouvelle concrète d’un renouveau.

Netflix offre aux abonnés de nombreuses émissions et nous constatons une augmentation à mesure qu’ils continuent d’attirer de plus en plus d’audience. En conséquence, il est plus important que jamais de poursuivre les efforts avec plus de succès.

Il est probable qu’ils examineront les chiffres d’écoute dans un proche avenir avant de passer à des plans de deuxième saison. S’il est renouvelé, cependant, nous ne pouvons certainement pas nous attendre à ce qu’il sorte en 2020. Très probablement, s’il est donné son feu vert, nous verrons un nouvel épisode faire surface vers la même période l’année prochaine. De manière optimiste, nous pouvons nous attendre à de nouvelles actualisations potentielles vers la fin mars ou début avril 2020.

Nous ne manquerons pas de garder les yeux ouverts et les doigts croisés!

Le public fait l’éloge de Gentefied sur Twitter

La réaction générale à Gentefied mérite à elle seule le renouvellement.

Depuis sa première sur Netflix, un certain nombre de publics ont afflué sur Twitter pour offrir leurs éloges et leurs opinions élogieuses tout en exhortant et en encourageant les autres à l’aider à atteindre autant d’yeux que possible.

C’est merveilleux de voir que cela a un impact énorme sur tant de personnes. Découvrez une sélection de tweets:

Opinion: Gentefied mérite une deuxième saison

La réponse à l’émission est pour le moins enthousiaste, et il y a clairement une demande du public pour plus d’épisodes.

Avec un public admiratif enfermé, cela se résume à un potentiel narratif. Gentefied a-t-il plus à dire? Bien sûr que oui! Ce sont des personnages auxquels nous nous sommes attachés aussi au cours de la saison, il serait donc logique de continuer le voyage avec eux maintenant qu’il y a un lien.

En plus de cela, cela a laissé au public des questions auxquelles il voulait répondre et des implications bouleversantes. Ils ont mis en place l’arrivée du fils d’Erik, mais le sort de la boutique de tacos est remis en question, ainsi que l’avenir de Pop.

C’est le début d’une histoire phénoménale. Espérons que Netflix continue de jouer un rôle en le disant.

