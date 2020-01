La saison 2 de Jett a-t-elle été confirmée? Carla Gugino aborde l’avenir du salon! – HITC

Le leader de la série s’est ouvert sur son avenir sur les réseaux sociaux.

De grandes attentes sont en place pour la saison 2 de Jett, mais quelle est la situation actuelle?

Quelle première saison!

On peut dire que le premier est toujours le plus important, parce que si vous ne l’aimez pas, vous avez probablement terminé – peu importe la qualité de la saison 2.

Il y a un certain nombre d’émissions qui ont culminé avec leur premier lot d’épisodes, mais avec Jett, nous avons l’impression que les choses ne font que commencer.

Créée par Sebastian Gutierrez (scénariste du film Gothika de 2003), la série a été présentée aux États-Unis sur Cinemax en juin 2019, mais est arrivée sur Sky One le mardi 7 janvier 2020. Il n’a pas fallu longtemps à Carla Gugino pour balayer le public. dans sa performance centrale en tant que titulaire Daisy “Jett” Kowalski.

Mais nous voulons déjà savoir si elle reviendra.

La saison 2 de Jett a-t-elle été confirmée?

Non, la saison 2 de Jett n’a pas été confirmée.

Cependant, la recherche d’une nouvelle maison est en cours, car, comme le note TV Line, Cinemax ne poursuit plus sa programmation originale.

La même source indique que la bombe a été larguée lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association. Kevin Reilly, directeur du contenu de HBO Max, a annoncé la nouvelle: «Je pense que vous pouvez vous attendre à ce que plus Cinemax Originals ne soit produit à l’avenir… Je pense qu’ils voient les émissions qui sont déjà là, mais nous je ne vais pas les produire en soi. »

Ce n’est donc pas une bonne nouvelle, mais ce n’est pas une nouvelle tragique non plus, car cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce qu’elle ressuscite pour plus d’épisodes ailleurs…

Carla Gugino s’adresse aux nouvelles

Dans une publication Instagram de janvier 2020, Caral Gugino s’est adressée aux actualités de Cinemax en disant: «Peeps! Mise à jour #JETT. Beaucoup d’entre vous qui ont adoré la série (merci) ont demandé (et attendu TRÈS patiemment, je pourrais ajouter) des informations sur la saison 2. Je suis resté silencieux en attendant la nouvelle officielle que @Cinemax ne fera plus de programmation originale. Et maintenant c’est le cas. Un développement très inhabituel et imprévu à coup sûr.

Elle a poursuivi: «Soooooo, je voulais vous faire savoir personnellement que la recherche d’une nouvelle maison pour #JETT est ON. Vous pouvez toujours profiter de la saison 1 via @amazonprimevideo @hulu et cela vient de commencer sur @skyone @skyatlanticuk au Royaume-Uni. Sur cette note, merci pour la réponse effusive à travers l’étang! Aussi, sur @canalplus en France. Et #skyatlantic en Allemagne. N’hésitez pas à publier où il se trouve sur votre territoire s’il est différent. »

Nous sommes ravis d’entendre Carla confirmer qu’ils cherchent une nouvelle maison pour le spectacle bien-aimé, ce qui nous donne certainement beaucoup d’espoir.

Les fans parlent de la saison 2 de Jett sur Twitter

Juste à partir de la section des commentaires de la publication Instagram de Carla, il est clair que beaucoup souhaitent désespérément que Jett continue.

C’est aussi évident sur Twitter:

