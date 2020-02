La saison 2 de Luna Nera est-elle confirmée? Le joyau de Netflix mérite plus! – HITC

Cette nouvelle série Netflix concernant la sorcellerie a envoûté le public.

Déjà, les espoirs se sont tournés vers Luna Nera saison 2.

Si jamais vous avez besoin d’une preuve de la capacité de la télévision à transporter le public, alors regardez ceci …

Nous ne pouvons cependant pas imaginer que vous ayez vraiment besoin de convaincre! On soutient depuis de nombreuses années maintenant que nous vivons à l’âge d’or de la télévision et que nous réfléchissons au contenu de services de streaming tels que Netflix et Amazon, il devient presque impossible d’être en désaccord.

Netflix, en particulier, a connu une année 2019 exceptionnelle, offrant de nouvelles saisons de favoris familiers ainsi que de nouveaux titres passionnants et prometteurs comme The Witcher. Il n’y a aucun signe de ralentissement, et le vendredi 31 janvier 2020, ils ont dévoilé Luna Nera, qui se traduit par Black Moon.

Cet original italien a été créé par Francesca Manieri, Laura Paolucci et Tiziana Triana, mais il convient également de noter qu’il était entièrement dirigé par des réalisatrices – Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli et Paola Randi. Ils aident à créer un drame envoûtant mûr avec des rebondissements, des virages et des images et une caractérisation stupéfiantes.

Il n’est pas surprenant que les fans aient déjà exprimé le désir d’en faire plus, mais est-ce en route?

La saison 2 de Luna Nera a-t-elle été confirmée?

Non, la saison 2 de Luna Nera n’a pas été confirmée.

Cependant, il est définitivement un peu trop tôt pour s’attendre à des nouvelles concrètes. Il est fort probable que Netflix restera patient et considérera les chiffres d’audience avant de poursuivre la préparation de la saison 2.

La réception a été assez positive jusqu’à présent, et en effet, les spectacles de cet acabit sont actuellement en demande.

Luna Nera saison 2 est une évidence!

Bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles, nous prévoyons qu’ils avaient des idées pour l’avenir longtemps à l’avance…

Comme l’a souligné The Cinemaholic, Luna Nera est basé sur un roman de Tiziana Triana appelé Le città perdute. Luna nera: vol 1.

Comme le suggère le numéro de volume, l’auteur a ensuite écrit un certain nombre de volumes, il y a donc une multitude de sources que les créateurs peuvent explorer pour élargir leur univers.

Compte tenu de la fin et du fait qu’il existe de nombreux romans à partir desquels travailler, il semble très probable qu’ils donneront le feu vert à la saison 2.

Encore une fois, cela semble encore plus inévitable lorsque vous vous tournez vers le public.

Les fans parlent de la saison 2 de Luna Nera

Depuis le début de la série, un certain nombre de téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour offrir leurs réflexions et leurs opinions.

Découvrez une sélection de tweets:

