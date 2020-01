La saison 2 de Mandalorian expliquerait le retour de Palpatine

Star Wars: The Rise of Skywalker a étonnamment laissé l’explication derrière la résurrection de l’empereur Palpatine un mystère, mais comme il s’agit de l’univers Star Wars, les fans savaient que la réponse sortirait finalement dans un futur épisode de la franchise – que ce soit dans un film, Série télévisée, bande dessinée ou roman. Et selon nos dernières informations, nous savons maintenant de laquelle il s’agira: émission de télévision. Plus précisément, la deuxième saison de Le Mandalorien.

La saison 1 vient juste de se terminer sur Disney Plus, mais nous savons qu’une autre série est déjà en préparation et l’une des choses qu’elle abordera apparemment est le retour de Palpatine. We Got This Covered a entendu de nos sources – les mêmes qui nous ont dit qu’Ewan McGregor reviendrait en tant qu’Obi-Wan en mai et que le jeune Luke apparaîtrait dans l’émission de Kenobi, qui sont maintenant confirmés – que la saison prochaine, à venir cet automne, jettera un peu de lumière sur le retour du méchant, révélant même qui était au moins en partie responsable de sa réanimation.

D’après ce que nous comprenons, Moff Gideon de Giancarlo Esposito sera dévoilé comme celui derrière la résurrection de Palpatine. Le grand méchant de l’émission a déjà été établi dans la saison 1 pour avoir été un officier impérial fidèle, Gideon commandant maintenant son propre reste de l’armée Stormtrooper de l’Empire. Selon nos informations, Gideon rencontrera bientôt le corps de Palpatine et mènera des expériences sur lui à la fois concernant la Force et le clonage. Les détails sont encore un peu flous, mais c’est apparemment ce qui ramènera Dark Sidious à la vie, en jouant son rôle dans la trilogie de la suite.

Cliquer pour agrandir

Comme Rise l’a expliqué, Palpatine a été derrière le Premier Ordre tout ce temps, avec Snoke simplement une marionnette. Le Mandalorien se déroule environ cinq ans après les événements de la trilogie originale, il conviendrait donc certainement de le faire ressusciter à ce stade, ce qui signifie qu’il peut lentement commencer à reconstruire ses forces en secret avant de faire connaître la puissance du Premier Ordre à la galaxie. quelques décennies plus tard.

Bien sûr, cette histoire pourrait être finalement rejetée ou suspendue jusqu’à la saison 3, mais pour l’instant, c’est ce que nous entendons Lucasfilm veut explorer dans Le Mandalorien saison 2. Et dès que nous en apprendrons plus, nous serons sûrs de vous le faire savoir.