La saison 2 de Mandalorian incarne Michael Biehn comme un chasseur de primes

Les aventures de Din Djarin et Baby Yoda se poursuivront cet automne avec la prochaine saison de Le Mandalorien, et il semblerait que le duo ne manquera pas de compagnons dans la prochaine manche.

Considérant que la série a rapidement pris de l’importance et injecté du sang frais dans les veines de cette galaxie de très loin, nous savions que Disney consacrerait beaucoup de ressources pour s’assurer que le spectacle continuerait d’être un succès. L’histoire de Jon Favreau tournait autour d’un chasseur de primes mandalorien solitaire qui rencontre un atout très précieux, un enfant sensible à la Force dans la même espèce que le Grand Maître Yoda. Maintenant, fuyant les vestiges de l’Empire avec Moff Gideon sur leur queue, Mando et Baby Yoda doivent parcourir la galaxie chaotique et survivre aux menaces qui les guettent.

Mais la paire ne sera pas seule dans ses efforts. Auparavant, nous avons appris que Ahsoka Tano se dirigerait officiellement vers la deuxième saison, faisant ses débuts en direct dans le processus. Sabine Wren, qui était l’un des protagonistes des rebelles, aurait également accompagné l’ancien Jedi Knight. Maintenant, il semble que l’acteur de The Terminator Michael Biehn ait été choisi pour co-jouer aux côtés de Pedro Pascal dans le chapitre suivant.

Selon Making Star Wars, Biehn jouera un chasseur de primes lié au passé de Mando. De plus, le point de vente a confirmé que Bill Burr, qui a interprété Mayfield lors de la première saison, fera également son retour.

Cliquer pour agrandir

Pour l’instant, nous ne savons pas si le personnage de Biehn se révélera être un allié ou un adversaire, mais nous sommes prêts à parier qu’il s’agit du chasseur de primes mandalorien qui a sauvé Djarin de l’attaque de droïdes sur leur colonie et l’a formé sous ses ailes.

Mais que pensez-vous de cela? Êtes-vous ravi de voir la star légendaire dans la deuxième saison de Le Mandalorien? Faites-nous part de vos réflexions à l’endroit habituel ci-dessous.