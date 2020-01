La saison 2 de Mandalorian pourrait dépeindre la montée des Mandalorians

Dire que les fans de Star Wars sont toujours en désaccord avec les nouvelles sorties de la franchise serait un euphémisme, mais la première saison de Le Mandalorien sur la plate-forme de streaming de Disney s’est avéré être une exception à la règle.

Créée par Jon Favreau et se déroulant après le retour du Jedi, la nouvelle série raconte l’histoire d’un chasseur de primes mandalorien solitaire qui se retrouve pris au piège dans une lutte avec les vestiges de l’Empire après avoir accepté un travail pour apporter un actif de grande valeur, un enfant de la même espèce que le Grand Maître Yoda.

Bien que cette prémisse soit loin de l’échelle épique trouvée dans la saga principale des films, The Mandalorian a rapidement conquis les fans et est devenu la propriété la moins clivante de cette galaxie de très loin. En tant que tel, le spectacle pourrait durer de nombreuses années et approfondir la tradition des Mandaloriens titulaires. En fait, une nouvelle théorie de la communauté Reddit souligne que plusieurs indices tout au long de la première saison suggèrent que les Mandaloriens prendront de nouveau le pouvoir.

Par exemple, l’émission a confirmé qu’il restait plusieurs clans depuis l’époque de la Purge, mais ils se sont pour la plupart maintenus sous le radar. En outre, la Death Watch est toujours active dans l’ère post-impériale, et ce sont eux qui ont sauvé le jeune Din Djarin d’une perte certaine. Il est donc tout à fait possible pour la série de montrer davantage de Mandaloriens et leurs efforts pour sortir de l’ombre et récupérer leur siège précédent dans la galaxie.

La théorie souligne également que le véritable but de Djarin pourrait ne pas être de sauver Baby Yoda mais d’unir les Mandaloriens contre leurs ennemis. Après tout, Star Wars consiste à embrasser son destin et à changer le monde.

«Sachant comment Star Wars est accro à donner à chaque personnage titulaire un grand destin, peut-être pourrions-nous voir Din Djarin unifier les anciens clans mandaloriens et restaurer leur ancien empire? Un nouveau canon aime ramener de vieux morceaux de canon mais généralement en tant qu’analogues, alors peut-être que Din Djarin pourrait être l’analogue canon de l’histoire de «Boba Fett devient Mand’alor». Je pouvais certainement le voir être le leader mandalorien à l’époque des suites. »

C’est certainement une pensée intéressante, mais jusqu’à ce que Le Mandalorien revient avec une nouvelle saison en 2020, tout cela n’est que de la spéculation. En outre, Djarin est actuellement occupé à prendre soin d’un certain Baby Yoda, il faudra donc longtemps avant de le voir jouer le rôle de chef pour les autres membres de sa tribu.