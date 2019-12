La saison 2 de Mandalorian se déroule officiellement à l'automne 2020 – / Film

Le pouvoir de Baby Yoda vous oblige, vous et Disney +, à revenir Le Mandalorien pour une deuxième saison. Producteur exécutif Jon Favreau a confirmé que la saison 2 de Mandalorian devrait arriver sur Disney + à l'automne 2020, sans date de sortie spécifique pour le moment. La nouvelle survient quelques heures après la fin de la saison 1 de The Mandalorian sur Disney +, qui a reçu les plus grands éloges à ce jour pour le spectacle en direct de Star Wars.

Le Mandalorien revient pour une deuxième saison à l'automne 2020, a confirmé le producteur exécutif Jon Favreau dans un tweet vendredi. Le tweet est accompagné d'une image d'une figurine de la garde gamorréenne – qui, selon Phil Szostak, est une sculpture du département artistique de Lucasfilm, Tony McVey, qui a également travaillé sur les gardes gammoréens originaux – et d'une simple légende qui se lit comme suit: «Saison 2 de la Mandalorian à venir à l'automne 2020. »

Saison 2 de #TheMandalorian à venir à l'automne 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V

– Jon Favreau (@Jon_Favreau) 27 décembre 2019

Le huitième et dernier épisode de la saison 1 de The Mandalorian a fait ses débuts plus tôt ce matin sur Disney + pour les plus hauts raves de la série Star Wars, avec / Le scénariste Bryan Young écrit dans sa critique: "Cette saison a été un peu inégale par endroits, Bien sûr, mais chaque émission de télévision Star Wars a travaillé pendant sa première saison pour trouver son assise et a livré certaines des meilleures Star Wars de tous les temps. Si c'est la chose que nous pouvons attendre avec impatience pour la saison deux, nous sommes définitivement dans un régal. "

Bien qu'aucun détail de l'intrigue n'ait encore été confirmé pour The Mandalorian season 2, nous pouvons probablement nous attendre à ce que la série suive le Mandalorian dans sa recherche pour trouver la maison de Baby Yoda, tout en évitant la menace des vestiges de l'Empire. Pedro Pascal, qui incarne le personnage stoïque du titre, devrait revenir, tout comme les habitués de la saison Carl Weathers, Gina Carano, et Giancarlo Esposito, qui incarne le méchant de l'émission, Moff Gideon. Weathers aurait également réalisé un épisode de la saison 2 avec Favreau. Dave Filoni et Taika Waititi devraient également revenir derrière la caméra, mais rien n'a encore été confirmé.

The Mandalorian était la première série originale de Disney +, la plateforme de streaming très attendue de Disney qui a rapidement pris le dessus sur la culture pop, grâce en grande partie à la célèbre série Star Wars – la première série scénarisée en direct pour la franchise. Et il semble que la saison 2 de Mandalorian fera partie d'une ardoise encore plus vibrante, avec The Falcon et le soldat d'hiver, la première série Disney + se déroulant dans l'univers cinématographique Marvel, qui devrait également faire ses débuts dans Automne 2020.

