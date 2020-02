La saison 2 de «Mandalorian» sort en octobre – Nombre d’abonnés Disney +

Le Mandalorien reprendra sa mission plus tôt que prévu.

Alors que la saison 1 du programme phare de Disney + – et la première série télévisée Star Wars en direct – a débuté à la mi-novembre, la saison 2 sortira sur vos écrans moins d’un an après cela, en octobre, le PDG de Disney, Bob Iger, a partagé lors d’un appel mardi avec analystes de l’industrie.

Iger a également déclaré que la première série Marvel du service de streaming pour débutants, The Falcon and the Winter Soldier, arrivera en août, tandis que WandaVision est en bonne voie pour une première en décembre. (Ces deux premières offres Marvel étaient auparavant réservées à «automne» et «2020».)

Falcon and Winter Soldier, avec les vétérans du MCU Anthony Mackie et Sebastian Stan, se déroule après Avengers: Fin de partie et trouve Sam et Bucky en équipe pour “une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience.” WandaVision, tout autrement, met en vedette les MCU. Elizabeth Olsen et Paul Bettany en tant que Wanda Maximoff et Vision et “mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel.” (Regardez une vidéo teaser ci-dessous.)

La troisième série Marvel en direct de Disney +, Loki avec Tom Hiddleston (qui se déroule également après les événements de Avengers: Fin de partie), devrait s’incliner en 2021.

Certes, Disney + a déjà prouvé son appétit pour ce type de prix: Iger a rapporté lors de l’appel qu’après moins de trois mois, le service avait amassé 28,6 millions d’abonnés – contre 30,7 millions pour Hulu à Disney et 61 millions pour Netflix aux États-Unis. .