La saison 2 de Mexico accueille la fille de Kevin Bacon! – HITC

Narcos de Netflix: le Mexique vient de rentrer pour sa deuxième saison très attendue.

Après le succès étonnamment énorme de Narcos après sa sortie en 2015, acclamé par la critique et les fans, donnant naissance à une série de trois saisons, ce n’était qu’une question de temps avant que Netflix ne nous présente un spin-off.

Ce spectacle serait Narcos: Mexico, dont la première saison est arrivée sur Netflix en décembre 2018.

Depuis lors, les fans ont attendu plus d’un an pour assister à la suite de l’histoire de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) après que la saison 1 nous ait offert un jeu alléchant de chat et de souris.

Enfin, la deuxième saison tant attendue est là et amène une foule de nouveaux membres de la distribution, dont un Sosie Bacon.

Narcos: Mexico saison 2

Narcos: la saison 2 de Mexico est arrivée sur Netflix le 13 février 2020 et continue l’histoire de Félix Gallardo qui cherche à faire du cartel de Guadalajara un empire du trafic de drogue tandis que la DEA tente d’empêcher cela de se produire et de faire tomber le seigneur de la drogue tyrannique.

Le tout dernier épisode de la saison 1 a vu l’acteur Scoot McNairy, qui avait été le narrateur de la série, révélé comme Walt Breslin, un agent de la DEA désormais chargé de faire tomber Félix et son cartel en constante expansion.

La saison 2 offre beaucoup plus de sensations fortes alors que le filet se resserre autour du cartel de Guadalajara et de son suzerain.

Rencontrez Sosie Bacon en tant que Mimi Webb Miller

Rejoindre Narcos: Mexico dans la saison 2 est l’actrice de 27 ans Sosie Bacon et si ce nom de famille vous semble familier, ce serait parce que Sosie est la fille de la star de Footloose, Kevin Bacon et Kyra Sedgwick.

Dans Narcos, Sosie Bacon joue le rôle de Mimi Webb Miller, un personnage réel de l’époque qui était le débutant d’une famille éminente du Texas et la nièce d’un ancien sénateur américain selon Bustle.

La place de Mimi dans cette histoire vient du fait qu’elle est sortie avec le célèbre seigneur de la drogue Pablo Acosta qui apparaît dans la série jouée par Gerardo Taracena.

Peu avant la sortie de la saison 2, Sosie a taquiné l’apparition de son personnage sur Instagram où elle compte 120 000 abonnés impressionnants.

Dans quoi d’autre Sosie Bacon était-il?

Comme elle vient d’une famille d’acteurs, il n’est pas difficile de voir pourquoi Sosie Bacon a suivi les traces de sa mère et de son père.

Ses débuts d’acteur à l’écran sont venus dans le film 2005 Loverboy où elle est apparue aux côtés de Kevin Bacon et Kyra Sedgwick et a joué une version plus jeune du personnage de sa mère, Emily.

En 2009, elle est de nouveau apparue aux côtés de sa mère dans l’émission télévisée Closer.

En 2014, cependant, Sosie a fait son apparition et a joué dans un certain nombre de rôles cinématographiques et télévisés depuis notamment Wishin ’et Hopin’, 13 Reasons Why et Here and Now, entre autres.

Narcos: Mexico saison 2, avec Sosie Bacon, sorti sur Netflix le 13 février 2020 et est disponible en streaming maintenant.

