La saison 2 de Mister Winner est-elle confirmée? Les fans en veulent plus! – HITC

La récente série a été adoptée, mais la saison 2 de Mister Winner est-elle confirmée?

Bien que nous continuions à faire face à tant de complications, il ne fait aucun doute qu’une multitude d’excellents téléviseurs nous offrent la possibilité de nous éteindre en cas de besoin.

Nous avons été immergés dans un certain nombre d’efforts de qualité jusqu’à présent cette année, du drame sincère de White House Farm à la folie de la série documentaire Netflix Tiger King.

D’un autre côté, parfois, vous voulez juste quelque chose avec lequel vous pouvez vous détendre et rire. Monsieur Winner est un visionnement parfait si vous êtes d’humeur, car nous sommes sûrs que vous serez d’accord.

La série suit le personnage de Leslie Winner, qui se prépare à la vie conjugale tout en faisant face aux pressions qu’implique son nouveau style de vie. Tout au long, il y a tellement d’opportunités pour la comédie inspirée du slapstick et le casting orchestre tout cela superbement.

La première saison s’est terminée avec son sixième épisode le mercredi 29 avril 2020. Mais, peut-on en attendre plus?

La saison 2 de Mister Winner est-elle confirmée?

Non, Mister Winner saison 2 n’est pas confirmé.

Cependant, il convient de noter que la finale de la saison 1 – l’épisode 6, «Le mariage» – met les choses en place en douceur pour un autre lot d’épisodes.

Étant donné que la saison vient de se terminer, il est encore un peu prématuré de s’attendre à des nouvelles concrètes de renouvellement. Bien sûr, en raison de la pandémie actuelle, les productions télévisées sont essentiellement au point mort. Dans cet esprit aussi, nous sommes toujours optimistes.

Mister Winner a un attrait généralisé, ce qui en fait un titre séduisant à renouveler, et nous pensons que la star centrale – Spencer Jones – résume le mieux dans son interview avec Chortle: «Matt Morgan a écrit de superbes scripts. Je pense que le réalisateur a fait quelque chose de beau et de contemporain. C’est agréable et frais. Nous avons également quelque chose que toute la famille peut apprécier – il n’y a rien de louche là-dedans. Vous pouvez vous asseoir et le regarder avec n’importe qui. Il y a de la bonne humeur visuelle et des gags. “

C’est vraiment un plaisir de foule décontracté, et il ajoute: «Il y a aussi du cœur dans la série. C’est vraiment une histoire d’amour et d’essayer de joindre les deux bouts. Comme beaucoup de gens, ces deux-là sont un peu maigres, traversent la vie et font de leur mieux. »

Lorsque vous traitez avec quelque chose de si universel, vous pouvez explorer de nombreuses pistes.

Les fans veulent plus de Mister Winner

Depuis la première de l’émission, un certain nombre de publics ont pris le temps de partager avec leurs abonnés sur Twitter à quel point ils l’ont apprécié.

Les fans ont déjà tourné leurs espoirs vers la saison 2! Donc, quand on considère la demande avant le renouvellement, c’est clairement là.

Découvrez une sélection de tweets:

