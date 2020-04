La saison 2 de Mrs America est-elle confirmée? La série Hulu impressionne le public – HITC

Cela a déjà été une année formidable pour la télévision, mais la saison 2 de Mrs America est-elle confirmée?

Alors que le verrouillage continue d’affecter nos vies, nous sommes de plus en plus reconnaissants pour les services de streaming.

Les goûts d’Apple Music et Spotify nous donnent accès à un large éventail d’albums, et de même, vous avez Netflix, Amazon et plus encore nous offrant une gamme de films et d’émissions de télévision à consommer.

Il vaut toujours la peine de rester positif et de voir cela comme un moment pour élargir vos horizons. Pourquoi ne pas découvrir quelque chose auquel vous ne penseriez pas habituellement? Ou un spectacle, un album ou un film que vous avez toujours voulu parcourir?

Garder votre esprit actif et engagé est impératif. La discussion et la conversation avec les autres sont essentielles, mais nous sommes sûrs que beaucoup en ont assez de parler de la situation actuelle. Au lieu de cela, c’est une bonne idée de se tenir au courant des tendances populaires du divertissement, et une émission que nous voyons de plus en plus d’éloges en ligne est Mme America.

Créée par Dahvi Waller, cette série dramatique américaine possède un casting de stars offrant des performances exceptionnelles et explore les efforts pour faire passer l’Equal Rights Amendment.

Hulu: La saison 2 de Mrs America est-elle confirmée?

Non, la saison 2 de Mme America n’a pas été confirmée.

Il s’agit en fait d’une mini-série, il vise donc à brosser un portrait complet de ses neuf épisodes. Dans cet esprit, il n’y a aucune raison d’anticiper une saison de suivi.

Bien sûr, certaines mini-séries se sont avérées extrêmement populaires dans le passé et ont donc été renouvelées pour plus d’épisodes. Cependant, un tel succès ne sera déterminé que lorsque les neuf épisodes auront été diffusés et est hautement improbable.

Les 3 premiers épisodes ont été diffusés le 15 avril 2020, les épisodes suivants faisant surface chaque semaine.

Le neuvième et dernier épisode devrait atteindre le public le mercredi 27 mai 2020.

Le public parle à Mme America

Un certain nombre de téléspectateurs se sont déjà tournés vers Twitter pour faire l’éloge de Mme America.

Les performances sont un point culminant évident, beaucoup prenant le temps de mettre en lumière la brillante Rose Byrne dans le rôle de Gloria Steinem.

Découvrez une sélection de tweets:

