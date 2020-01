La saison 2 de Night on Earth est-elle confirmée? Les fans ne peuvent pas en avoir assez de ce joyau Netflix à couper le souffle! – HITC

Nous sommes sûrs que vous conviendrez que Night on Earth est une télévision complètement addictive.

Night on Earth a jeté un sort sur le public, mais la saison 2 est-elle sur les cartes?

Netflix a déjà gâté des abonnés cette année…

Nous avons eu de nouvelles saisons de favoris populaires comme It’s Always Sunny à Philadelphie, des nouvelles séries dramatiques comme The Stranger et des films acclamés par la critique comme Uncut Gems des frères Safdie.

Cependant, l’offre la plus époustouflante jusqu’à présent est sans doute la série documentaire sur la nature Night on Earth.

Au cours de six épisodes exaltants, Samira Wiley, lauréate des Emmy Awards, nous emmène dans un voyage nocturne en tant que notre humble narratrice à travers des plaines au clair de lune vers des villes sans sommeil, explorant la vie nocturne dans la nature avec une technologie de pointe.

Cela ressemble vraiment à quelque chose de nouveau, et oui, nous en voulons déjà plus!

Night on Earth: la saison 2 confirmée?

Non, la saison 2 de Night on Earth n’a pas été confirmée.

Comme l’a souligné The Cinemaholic, il a été conçu comme une mini-série.

Bien que nous ayons vu la mini-série ressusciter pour une autre saison dans le passé, il est beaucoup plus probable que les créateurs de celui-ci poursuivent d’autres projets, mais peut-être similaires.

Ce serait un énorme choc s’ils décidaient de travailler sur de nouveaux épisodes, mais la source prédit que même dans ce cas, nous ne les aurions pas avant 2022 au moins.

Oh bien – au moins la série actuelle est assez bonne pour exiger des visionnements répétés!

Le public fait l’éloge de Night on Earth

Jusqu’à présent, de nombreux publics se sont rassemblés sur Twitter pour célébrer Night on Earth et ses étonnantes réalisations.

Découvrez une sélection de tweets:

Vous voulez plus de nuit sur Terre? Découvrez-les!

Si vous avez déjà parcouru la série, vous voudrez certainement jeter un œil à Night on Earth: Shot In the Dark, qui dure une heure dans les coulisses de la création du spectacle.

Cela vous aide vraiment à apprécier à quel point l’équipement utilisé a été extraordinaire, ainsi que ce qu’il a capturé à couper le souffle, bien sûr.

Il y a un certain nombre de documentaires passionnants sur la nature à regarder (si vous ne les avez pas déjà vus) sur Netflix UK en ce moment. En voici une sélection:

– Notre planète

– Alaska sauvage

– 72 animaux dangereux: Asie, Amérique latine etc. (divers)

– 72 animaux les plus mignons

– Danser avec les oiseaux

– La vie

– Planète Terre

– Japon sauvage

– La chasse

– Planète bleue

