La saison 2 de Restaurants on the Edge arrive sur Netflix en mai 2020

D’autres épisodes de la nouvelle série de téléréalité de Netflix, Restaurants on the Edge, arriveront sur Netflix dans le monde en mai 2020.

La série de téléréalité voit trois experts de l’industrie, Dennis Prescott, Nick Liberato et Karin Bohn parcourir le monde et aider des restaurants brisés à tourner un coin et à réparer leurs affaires souvent brisées.

La série n’est pas tout à fait un Netflix Original complet. La série a d’abord été diffusée sur Cottage Life, un réseau canadien relativement petit qui diffuse principalement des séries documentaires et des émissions de téléréalité.

La saison 1 est arrivée sur Netflix dans le monde entier en février 2020 avec six épisodes.

Le spectacle est souvent comparé à Kitchen Nightmares car il présente une prémisse très familière mais ne pourrait pas être plus différent. Les critiques pour la première saison ont été mitigées. Certains apprécient l’aspect voyage du spectacle tandis que la plupart semblent avoir des problèmes avec la façon dont les hôtes traitent avec les restaurateurs et détournent l’attention des restaurants.

Cela a cependant produit de grands moments, dont peut-être le meilleur avec William the Baker à Hong Kong, qui a livré d’excellents one-liners avec une superbe livraison à plat.

Je regarde ‘Restaurants on the Edge’ et j’ai besoin de parler de William le Baker dans l’épisode de Hong Kong. pic.twitter.com/LR7aibB843

– Bo the Meat Crime (@BoWritesShit) 2 avril 2020

La série est maintenant de retour depuis plusieurs mois avec le prochain lot d’épisodes.

Quand la saison 2 sera-t-elle sur Netflix?

Selon Cottage Life, la prochaine série nous verra visiter la Finlande, Muskoka, la Slovénie et l’Arizona, mais nous ne savons pas exactement combien d’épisodes il y aura pour l’instant. Toujours selon Cottage Life, c’est techniquement la deuxième moitié de la saison 1.

Les nouveaux épisodes devraient frapper Netflix dans tous les pays du monde à l’extérieur du Canada en mai 2020 le 8 mai 2020.

Quand la saison 2 sera-t-elle sur Netflix Canada?

Netflix Canada ne recevra pas immédiatement la nouvelle saison. Heureusement, contrairement à certains cas où les Canadiens doivent attendre plus d’un an, nous n’attendons pas la même chose pour Restaurants on the Edge. La saison 1 est arrivée environ un mois après avoir été diffusée ailleurs dans le monde, alors j’espère que vous diffuserez la saison 2 d’ici l’été.

Avez-vous hâte à la saison 2 de Restaurants on the Edge? Faites le nous savoir dans les commentaires.