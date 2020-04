La saison 2 de Rust Valley Restorers arrive sur Netflix en mai 2020

La série de téléréalité Rust Valley Restorers a reçu un feu vert et est en bonne voie pour une sortie rapide sur Netflix. La saison 2 de Rust Valley Restorers devrait sortir sur Netflix le 8 mai 2020 dans le monde.

La série Netflix Original n’est pas un Netflix Original complet comme les Canadiens le savent. Au lieu de cela, il est autorisé en tant qu’original Netflix à l’extérieur du Canada.

La saison 1 est tombée sur Netflix le 23 août 2019 et a vu des critiques élogieuses de fans de voitures du monde entier. Il présente des ajustements adorables qui fonctionnent sur des voitures qui étaient auparavant considérées comme faites et les retournent pour un profit. La première saison a présenté des voitures des années 1930 aux années 1960, notamment des Mustangs, Chevy’s, Dodges et Lincolns.

Quand la saison 2 de Rust Valley Restorers sera-t-elle sur Netflix?

La saison 2 a déjà été diffusée dans son intégralité sur la chaîne History au Canada à partir du 21 novembre 2019. Les nouvelles saisons voient l’équipe faire face à des défis supplémentaires avec le drame qui éclate dans l’atelier. Cela verra également l’équipe face à certaines de leurs voitures les plus difficiles à réparer et, finalement, à vendre pour un profit.

La deuxième saison voit les trois membres d’équipage de retour avec Mike, Avery Shoaf et Connor Hall de retour.

La saison 2 de Rust Valley Restorers devrait arriver sur Netflix dans le monde le 8 mai 2020. Elle sortira également le même jour que Netflix vient d’aligner la saison 2 de Dead to Me.

La saison 2 de Rust Valley Restorers sera-t-elle sur Netflix Canada?

Oui, mais pas aux côtés d’autres régions Netflix. La saison 1 est finalement arrivée sur Netflix Canada en novembre 2019 peu avant la diffusion de la nouvelle saison sur History.

Si elle devait suivre un modèle similaire, nous nous attendons à ce que Netflix Canada reçoive la saison 2 à la fin de 2020. Pour l’instant, les Canadiens peuvent trouver des épisodes complets sur le site Web de History.

Vous pouvez trouver une liste complète de tous les originaux Netflix qui sortiront en mai 2020 ici et en attendant, vous pouvez suivre la boutique sur Instagram et nous faire savoir dans les commentaires si vous êtes excité pour une nouvelle saison.