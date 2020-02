La saison 2 de The Mandalorian a déjà une date de sortie

La première saison de The Mandalorian a été un succès inattendu, personne n’en attendait beaucoup et a été le sauveur de la saga galactique, avec de meilleures critiques que le dernier film. C’est pourquoi il nous a tous laissé avec un très bon goût et de nombreux mèmes de bébé Yoda.

Par conséquent, nous pouvons dire sans crainte de se tromper que si vous nous avez encore vu The Mandalorian, vous manquez quelque chose de très grand. Au-delà du battage médiatique que Baby Yoda a éveillé, l’histoire écrite par John Favreau retrouve l’esprit de Star Wars que la dernière trilogie n’a pas réussi à transmettre aux fans de la saga.

Grâce à son succès, Disney a fait avancer la production de la deuxième saison de The Mandalorian, et le PDG même de Disney, Bob Iger, a révélé que la saison 2 de The Mandalorian sera présentée en première à Disney + en octobre prochain. L’annonce a été faite lors de la présentation des résultats de Disney aujourd’hui 4 février dans l’après-midi.

Dans le même événement, Iger a annoncé qu’ils étudiaient la possibilité de lancer de nouvelles séries mettant en vedette les personnages présentés dans The Mandalorian, qui seraient des spin-offs situés dans le même espace temporaire de la série. Bien qu’il n’ait pas donné plus de détails sur ce plan, il n’en est qu’à ses débuts.

Le showrunner Jon Favreau avait précédemment révélé que le spin-off de Star Wars reviendrait pour une deuxième saison à l’automne, avec une image d’un Gamorrean, l’espèce de porc humanoïde qui protégeait Jabba le Hutt. Pour le moment, on sait seulement que le méchant Moff Gideon (Giancarlo Esposito), sera plus important dans la saison 2.

Créé par Jon Favreau, The Mandalorian stars Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La saison 2 sortira en octobre et nous sommes déjà impatients de la voir.

