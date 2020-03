La saison 2 de The Witcher aurait jeté une autre star de Game of Thrones

La production accélère lors de la deuxième saison de Le sorceleur et en tant que tels, les directeurs de casting cherchent à compléter la liste des talents qui donneront vie au monde sinistre du continent.

La nouvelle adaptation de Netflix de la saga The Witcher par Andrzej Sapkowski a rapidement gravi les échelons et a trouvé sa place en tant que série télévisée la plus populaire de mémoire récente, un résultat que le mastodonte en streaming souhaitait probablement en premier lieu en adaptant une série fantastique qui deviendrait digne successeur de Game of Thrones de HBO. Maintenant, il semble que les producteurs souhaitent également embaucher les stars de Westeros.

Après avoir annoncé officiellement que Kristofer Hivju, qui jouait Tormund dans GoT, rejoindrait le casting de The Witcher dans la saison à venir, une nouvelle rumeur circulant en ligne suggère que l’actrice de Margaery Tyrell, Natalie Dormer, pourrait être le prochain grand talent à intégrer le casting des stars. . Selon le Redanian Intelligence, une source fiable d’informations sur Witcher, Dormer a “apparemment été mentionné et apparu sur les réseaux sociaux avec l’équipe de la série”.

Bien sûr, ces rapports doivent toujours être pris avec un grain de sel, mais comme la star de The Tudors n’est pas la première alun du GoT à changer d’allégeance et à rejoindre le vaste continent, il y a de fortes chances que nous la voyions dans la série Netflix, même si c’est en qualité d’hôte invité.

Cliquer pour agrandir

En ce qui concerne les autres nouveaux visages, le géant du streaming a précédemment annoncé deux nouveaux Witchers qui devraient rejoindre le casting dans les épisodes de Kaer Morhen. Pendant ce temps, Mark Hamill se serait vu offrir le rôle de Vesemir, mais il a finalement été attribué à Kim Bodnia. Hivju, d’autre part, jouera Nivellen, un homme maudit que Geralt rencontre dans ses voyages.

Alors que la deuxième saison a officiellement commencé la production, il faudra encore un certain temps avant de revoir Geralt of Rivia de Henry Cavill. Mais en attendant, assurez-vous de nous dire dans quels autres acteurs de Game of Thrones vous aimeriez voir Le sorceleur dans la section des commentaires ci-dessous.