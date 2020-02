La saison 2 de The Witcher pourrait inclure deux autres sorcières

Netflix est toujours occupé à recevoir les éloges et le soutien écrasant pour la première saison de le Witcher, mais les fans sont déjà impatients de savoir quelle est la prochaine étape pour Geralt et son enfant du destin.

Eh bien, si les rapports précédents qui indiquaient que la deuxième saison adapterait Blood of Elves étaient quelque chose à passer, nous pourrions avoir une idée de ce à quoi s’attendre de la prochaine course de Henry Cavill en tant que redoutable Loup Blanc de Rivia. En fait, si la chronologie de la série suit à peu près les événements des romans, le prochain voyage de Geralt l’emmènera avec Ciri à Kaer Morhen, le château des sorciers.

Là, nous aurons la chance de rencontrer des personnages préférés des fans comme Eskel et Lambert, qui sont tous les deux des sorciers à l’école du loup. Eskel est aussi bien élevé que talentueux sur un champ de bataille, tandis que Lambert est jeune, fier et grossier. Mais malgré leurs caractéristiques contradictoires, ils sont tous deux camarades de Geralt et les trois se respectent mutuellement.

Il convient également de noter qu’Eskel et Lambert aideront Ciri dans sa formation à devenir Witcher, bien que l’on ne sache pas encore dans quelle mesure la série se concentrera sur cet aspect pendant le séjour de Geralt à Kaer Morhen.

Quant à leur importance, les fans de longue date de Witcher, en particulier ceux de la trilogie de jeux de CDPR, connaissent mieux ces deux personnages et savent qu’ils jouent un rôle essentiel dans le développement du personnage de Ciri et de son attitude envers le monde à travers la saga.

Même sans cela, nous savons tous qu’un concept dominant de Le sorceleur dans son ensemble est l’aliénation de Geralt du reste de la société, dans un monde où ces chasseurs de monstres sont considérés comme des mutants et des créatures déviantes. C’est pourquoi il sera intéressant de voir comment Geralt agit quand il est avec ses anciens amis, qui, contrairement au reste des gens, peuvent réellement comprendre ce que c’est que d’être un sorceleur.