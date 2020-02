La saison 2 de Thieves of the Wood est-elle confirmée? Le voyage de Jan de Lichte touche à sa fin – HITC

Cela a déjà été une excellente année pour les amateurs de télévision et ça continue de s’améliorer.

C’est une vision vraiment immersive, mais la saison 2 de Thieves of the Wood est-elle à l’horizon?

Oui, nous sommes assez impressionnés.

Malgré des parallèles flagrants avec des goûts de Robin des Bois et de ce que vous avez, Netflix a offert aux fans de drames historiques un spectacle à chérir.

Les dix épisodes de la série dramatique belge Thieves of the Wood sont arrivés sur le service de streaming en janvier et ils ont fait des binging rapides.

Il se concentre sur le routier flamand Jan de Lichte (interprété par Matteo Simoni) alors qu’il se révolte contre l’aristocratie autrichienne et la corruption dévastatrice. L’équipe et l’équipe créative font un travail fantastique pour ramener le public dans le royaume de la Belgique du 18ème siècle, en utilisant parfaitement les costumes et les décors.

Alors, que nous réserve l’avenir?

La saison 2 de Thieves of the Wood est-elle confirmée?

Non, la saison 2 de Thieves of the Wood n’est pas confirmée.

Habituellement, il serait beaucoup trop tôt pour s’attendre à des nouvelles d’une deuxième saison, mais honnêtement, une poursuite de la première saison semble très improbable.

Une raison de cette confiance est évidente…

Thieves of the Wood: Tout est bouclé!

* AVERTISSEMENT: SPOILERS *

La saison 1 fait un travail efficace pour nous présenter Jan De Lichte et raconter son ascension au pouvoir.

Cependant, le récit tient également à conclure l’histoire du personnage, présentant au public sa capture et son exécution éventuelle. S’ils souhaitaient explorer davantage le protagoniste avec plus d’épisodes, ils s’y sont trompés.

Le dernier épisode conclut et, dans l’ensemble, Thieves of the Wood est fier d’être un événement unique divertissant.

Cependant, il est également inutile de l’exclure complètement, car le service examine souvent les chiffres sur la ligne lors de la détermination des émissions à renouveler. Si les statistiques suggèrent que la propriété pourrait leur apporter un énorme succès, alors nous pourrions peut-être voir des personnages périphériques prendre le devant de la scène et mener une sorte de spin-off.

En réalité, nous ne nous attendons pas à ce que ce soit le cas.

Les fans recommandent les voleurs de bois

Il a mérité de sérieux éloges depuis son arrivée sur Netflix, et comme prévu, certains ont afflué sur Twitter pour donner leur avis.

Découvrez une sélection de tweets:

