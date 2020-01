La saison 2 de Watchmen improbable à HBO après la sortie de la série Lindelof

Watchmen: la saison 2 improbable à HBO après la sortie de Lindelof de la série

Selon USA Today, Watchmen ne verra probablement pas de deuxième saison à HBO après que le créateur Damon Lindelof a annoncé qu’il n’était pas intéressé à poursuivre une saison 2. Lindelof a déclaré à la sortie qu’avec la première saison de Watchmen, il a raconté l’histoire qu’il veut raconter mais a donné sa bénédiction au réseau s’ils étaient intéressés par un autre épisode avec un autre écrivain et producteur.

Le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, a partagé qu ‘«il serait difficile d’imaginer le faire sans que Damon soit impliqué d’une manière ou d’une autre», ce qui rend une deuxième saison très improbable.

Situé dans une histoire alternative où les “super-héros” sont traités comme des hors-la-loi, Watchmen embrasse la nostalgie du roman graphique révolutionnaire original tout en essayant de percer un nouveau terrain qui lui est propre. Publié à l’origine sous forme de mini-série de 12 numéros à partir de 1986, Watchmen devenir rapidement l’une des histoires les plus acclamées de l’art séquentiel. L’histoire originale est centrée sur un meurtre-mystère avant de se dérouler dans une conspiration qui change la planète et qui demande finalement où la ligne fine est tracée entre les héros et les méchants. Découvrez la bande dessinée originale par vous-même en l’achetant ici.

La série est composée d’une distribution d’ensemble qui comprend Jeremy Irons (Ligue de justice) en tant qu’Ozymandias plus âgé, Regina King (Les restes), Don Johnson (Django Unchained), Louis Gossett Jr. (Hap et Leonard), Tim Blake Nelson (Colossal), Adelaide Clemens (Rectifier), Andrew Howard (Bates Motel), Frances Fisher (Maîtres du sexe), Jacob Ming-Trent (White Famous), Yahya Abdul-Mateen II (Le conte de la servante), Sara Vickers (La Couronne), Tom Mison (Sleepy Hollow), Jean Smart (Fargo) en tant que mystérieux agent du FBI, et James Wolk (zoo, Raconte moi une histoire).

Lindelof sert de créateur, écrivain, showrunner et producteur exécutif sur le Watchmen série, avec Tom Spezialy, Stephen Williams et Joseph Iberti également producteur exécutif. Nicole Kassell produira et dirigera le pilote. La série provient de White Rabbit de Lindelof en association avec Warner Bros. Television et est basée sur les personnages de DC Comics.