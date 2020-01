La saison 3 d’Atlanta retardée jusqu’en 2021 reçoit une nouvelle commande d’épisodes

HISTOIRES CONNEXES

Bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles pour les fans d’Atlanta: vous obtiendrez plus de la comédie FX de Donald Glover… mais vous devrez attendre encore plus longtemps pour l’obtenir.

La saison 3 de la série primée aux Emmy comprendra 10 épisodes, plutôt que les huit précédemment annoncés, a déclaré jeudi le président de FX, John Landgraf, aux journalistes lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. Mais il ne sera probablement diffusé qu’en janvier de l’année prochaine, dit-il, avec la saison 4 de huit épisodes – qui sera filmée en même temps – qui devrait être diffusée cet automne.

De plus, une bonne partie de la troisième saison d’Atlanta sera filmée en dehors des États-Unis, a laissé entendre Landgraf, la nouvelle saison reprenant là où la saison 2 s’était arrêtée. (La finale de la saison 2, qui a été diffusée en mai 2018, a vu le directeur musical de Glover Earn et son cousin vedette du rap Al, joué par Brian Tyree Henry, s’envoler pour l’Europe pour une tournée avec le comté de Clark.)

En ce qui concerne les saisons futures, Atlanta n’a pas encore été officiellement renouvelé pour la saison 5… mais FX est définitivement ouvert à continuer de traîner à Atlanta si Donald Glover est toujours intéressé. “Tant que Donald veut faire plus d’Atlanta, je suis pour ça”, a déclaré Landgraf. “Mais c’est son choix.”