La saison 3 de Always a Witch est-elle confirmée? Les fans ravis du retour tant attendu – HITC

C’est de retour, mais Always a Witch season 3 vaut déjà la peine d’être envisagée.

Netflix, continuez à venir…

Le service de streaming populaire continue de fonctionner en 2020 après avoir connu sa plus grande année à ce jour en 2019. Cette année, ils ont ravi les amateurs de documentaires comme The Pharmacist, les cinéphiles avec Uncut Gems, les thrillers fanatiques avec The Stranger et Stranger Things obsédés par I Am Pas d’accord avec ça.

Avec les nouvelles saisons de It’s Always Sunny à Philadelphie, ils n’ont vraiment rien donné à se plaindre. Ils ont même livré la deuxième saison prévue de Always a Witch!

La série colombienne en espagnol est arrivée sur le service en janvier 2019. Certes, elle s’est révélée un peu conflictuelle en raison d’arguments sur un certain fil narratif, mais elle a certainement gagné de nombreux admirateurs également.

Des personnages comme Lenard Vanderaa, Angely Gaviria et Carlos Quintero ont réalisé des performances impressionnantes dans ce conte d’une sorcière nommée Carmen Eguiluz (Angely Gaviria), volant entre Carthagène du XVIIe siècle, la Colombie et le présent.

Il est peut-être de retour pour une deuxième saison, mais regardons plus loin un instant…

La saison 3 de Always a Witch est-elle confirmée?

Non, la saison 3 de Always a Witch reste à confirmer.

Cependant, il est un peu tôt pour des nouvelles concrètes de renouveau. Si cela doit être confirmé, nous pouvons alors faire une prédiction éclairée du moment auquel l’attendre.

La saison 1 est arrivée le 1er janvier 2019, tandis que la saison 2 est apparue le 28 février 2020. C’est un gros écart de quatorze mois.

Si nous pouvons à nouveau attendre la même chose, alors Always a Witch atteindra probablement les écrans en avril 2021 ou peut-être même un mois plus tard en mai. Lorsque vous avez un voyage dans le temps pour travailler, il existe de nombreuses avenues à explorer sur la ligne, la saison 2 abordant également de nouveaux personnages intrigants avec lesquels travailler.

Les fans ravis du retour de Always A Witch saison 2

Le renouvellement pour plus d’épisodes a encore plus de sens si l’on considère la joie que les fans ont ressentie en voyant la saison 2 arriver enfin à se gâter.

Certains anticipent son retour depuis un certain temps, tandis que pour d’autres, il a fait une agréable surprise pour le week-end à venir.

Découvrez une sélection de tweets:

