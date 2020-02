La saison 3 de Castlevania de Netflix fixe la première date

La saison 3 de Netflix sur Castlevania fixe la date de la première

Netflix a annoncé la date de première officielle de la troisième saison de 10 épisodes de leur série d’animation surnaturelle Castlevania, qui mettra en vedette le retour de la distribution de voix dirigée par Richard Armitage et Graham McTavish. La saison 3 sera disponible en streaming le 5 mars, exclusivement sur Netflix. De plus, une nouvelle affiche cool pour la nouvelle saison a également été publiée, que vous pouvez maintenant consulter ci-dessous!

CONNEXES: Nightmare of the Wolf: The Witcher Anime Film in the Works at Netflix

Un jeu vidéo Konami, le premier Castlevania était un titre populaire pour le Nintendo Entertainment System original, après la sortie du jeu en 1986. L’histoire raconte que le joueur contrôle un chasseur de vampires du nom de Simon Belmont. Belmont, le dernier membre survivant du clan disgracié de Belmont, tente de sauver l’Europe de l’Est de l’extinction par Vlad Dracula Tepe lui-même. Inspiré par le jeu, l’animé Castlevania est originaire de l’auteur à succès et légende de la bande dessinée Warren Ellis.

le Castlevania casting présente les talents de voix de Graham McTavish (Le Hobbit, Prédicateur) comme Dracula, Richard Armitage (Le Hobbit trilogie) comme Trevor Belmont, James Callis (Battlestar Galactica) comme Alucard, Emily Swallow (Surnaturel) comme Lisa, Matt Frewer (Orphelin noir) comme The Bishop, Tony Amendola (Annabelle) comme The Elder et Alejandra Reynoso (G.I. Joe: Renegades) comme Sypha Belnades.

CONNEXES: Ghost in the Shell: la bande-annonce de SAC_2045 présente la nouvelle série animée de Netflix

Castlevania est un producteur exécutif produit par Warren Ellis, Kevin Kolde, Adi Shankar et Fred Seibert. Les services de production sont fournis par Austin, Texas Powerhouse Animation, avec Brad Graeber, producteur superviseur, Jason Williams en tant que producteur et Sam Deats en tant que réalisateur.