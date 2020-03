La saison 3 de Final Space a-t-elle été confirmée? Olan Rogers taquine le danger à venir! – HITC

Les fans attendent avec impatience la saison 3 de Final Space.

Quelle est votre émission d’animation préférée?

Pendant si longtemps, nous avons trouvé réconfortant de regarder nos personnages de dessins animés préférés, de retracer leurs voyages et de rire avec eux.

Bien sûr, nous ne refuserons jamais de reculer avec des classiques comme The Simpsons, South Park, Family Guy et ainsi de suite – nous pourrions continuer encore et encore. Cependant, il y a eu quelques titres récents dont nous soupçonnons qu’on se souviendra avec tant d’affection sur toute la ligne. De toute évidence, vous avez Rick et Morty, Big Mouth et BoJack Horseman, mais ce n’est pas tout!

Final Space a déjà cimenté son statut de gemme animée, alors allons-y.

Espace final sur Netflix

La série spatiale américaine d’Olan Rogers se concentre sur l’astronaute Gary Goodspeed et son compagnon extraterrestre Mooncake.

Ce fut un plaisir absolu de se tenir à côté d’eux, de se lancer dans de grandes quêtes intergalactiques et de rencontrer un éventail de personnages curieux et captivants.

Le spectacle est arrivé pour la première fois en février 2018 et sa première saison a rapidement attiré les éloges des amateurs d’animation et au-delà. Il a été renouvelé pour une deuxième saison en mai, dont la première a eu lieu en juin 2019.

Les deux séries sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix, mais la saison 3 est-elle sur les cartes?

La saison 3 de Final Space a-t-elle été confirmée?

Oui, bien sûr!

Final Space a été renouvelé une semaine après la fin de la saison 2.

Dans un tweet du mercredi 20 novembre 2019, Olan a simplement écrit: “Écriture de B3GINS …” avec le “3” en remplacement du “e” donnant aux fans le buzz dont ils avaient besoin.

Interrogé par un fan sur Twitter combien de personnages seraient introduits dans la saison 3, Olan a répondu: «Si je travaillais sur ladite saison 3 [winking face] il ne peut y avoir qu’un seul ajout, mais beaucoup de places d’hôtes uniques cependant. La vraie question est de savoir combien nous allons perdre face aux dangers qui nous attendent, je veux dire whaaaaaaaa (jette une liasse de coups de bang sur le sol et s’enfuit). »

Plus récemment, le 2 décembre, Olan a donné aux fans une mise à jour assez substantielle sur la saison 3 à venir dans un article sur Reddit:

«Nous avons commencé à écrire le chapitre 24. C’est vraiment passionnant. Cette prochaine saison se sentira beaucoup plus sérialisée. Nous allons aborder beaucoup de choses restées sans réponse dans S1 & S2. Au cours de la saison prochaine. Ce sera beaucoup plus spatial et moins planétaire. Les moments calmes que j’aime seront de retour et vous allez apprendre quelque chose de nouveau sur tous ces personnages. Je suis tellement excitée par cette histoire qu’elle va vous garder au bord de vos sièges d’une manière inattendue.

«Si S1 était sur le point de fermer la brèche.

«S2 était sur le point de collecter les clés de dimension pour libérer Bolo et sauver Quinn

«S3 est très simple. C’est une question de survie. Et échapper à Final Space. “

La première saison de Final Space a débuté avec 10 épisodes tandis que le deuxième épisode a été porté à 13, ce qui signifie que nous devrions peut-être attendre encore plus d’épisodes dans la troisième série.

Bien qu’il n’y ait pas de date de début confirmée, il a émis l’hypothèse que la saison 3 de Final Space pourrait être diffusée en septembre 2020.

Les fans parlent de la saison 3 de Final Space sur Twitter

Pour l’avenir, ce fan a fait part de quelques réflexions particulièrement intéressantes: «Bien que j’aime Final Space et ses personnages, j’espère VRAIMENT que la saison 3 écartera un peu le casting d’OG. J’adore Gary et Lil Cato, mais je veux voir Quinn, Fox et Ash prendre le devant de la scène. »

Dans un tweet plus large, ce téléspectateur a écrit: «Je viens de terminer de regarder le dernier épisode de #FinalSpace Saison 2 sur #Netflix et c’était incroyable. J’adore l’histoire, j’ai hâte de voir ce qui se passera ensuite dans la saison 3. “

De même, un autre a ajouté: “Je viens de terminer la saison 2 de l’espace final … wow, cette finale est tout simplement géniale, @OlanRogers, s’il vous plaît, dites-moi qu’il y aura une saison 3 …”

Eh bien, il y en a!

