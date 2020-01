La saison 3 de «Mindhunter» annulée ou renouvelée sur Netflix – David Fincher

Cue Agent Holden Ford, le prochain regard mortel: une troisième saison potentielle de Mindhunter a été suspendue pour une durée indéterminée et les membres de la distribution Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv ont été libérés de leurs contrats. Le programme chargé du producteur exécutif David Fincher a précipité le mouvement. Le spectacle n’a cependant pas été annulé.

“David se concentre sur la réalisation de son premier film Netflix Mank et sur la production de la deuxième saison de Love, Death and Robots”, a déclaré un représentant de Netflix dans une déclaration à TVLine. “Il pourrait revoir Mindhunter à nouveau à l’avenir, mais en attendant, il a estimé qu’il n’était pas juste pour les acteurs de les empêcher de chercher un autre travail pendant qu’il explorait son propre travail.”

Le thriller psychologique à feu lent de Fincher était centré sur deux agents du FBI (Groff et McCallany) et un psychologue (Torv) travaillant au sein de l’Unité des sciences comportementales du bureau. Ensemble, le trio a interviewé des tueurs en série pour mieux comprendre leurs motivations et (espérons-le) résoudre les cas en cours.

La saison 2, qui comprenait huit épisodes et dont la première a eu lieu en août, était centrée sur les meurtres d’enfants à Atlanta en 1979-1981, au cours desquels le tueur en série afro-américain Wayne Williams a été jugé, condamné et condamné à la prison à vie pour avoir tué deux hommes adultes. Williams, cependant, n’a jamais été jugé pour aucun des meurtres d’enfants, dont 23 il était soupçonné d’être impliqué.

Parmi les autres tueurs en série qui figureront dans la saison 2, citons Charles Manson (joué par Damon Herriman de Justified) et David Berkowitz alias «Son of Sam».