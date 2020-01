La saison 3 de The Rookie est-elle confirmée? Plus d’épisodes à venir! – HITC

C’est un spectacle que nous verrions avec plaisir renouvelé pour les années à venir.

C’est un tour de montagnes russes d’un spectacle, mais la saison 3 de The Rookie est-elle en route?

Nous avons vu un afflux de grandes séries télévisées au cours des deux dernières années, et parfois il est difficile de les jongler toutes… mais là encore, nous avons tous nos favoris!

Une émission pour conquérir autant de publics a été la procédure policière américaine The Rookie.

Créée par Alexi Hawley pour ABC, la saison 1 a présenté aux téléspectateurs le monde de John Nolan, qui commence son voyage passionnant et exigeant au sein du service de police de Los Angeles. Il est brillamment interprété par la légende de la télévision Nathan Fillion, qui a joué le capitaine Malcolm “Mal” Reynolds dans Firefly et Richard Castle dans Castle.

Avec Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin Jr., Mercedes Mason, Melissa O’Neil et plus, il s’est avéré être un vrai gagnant et a été inévitablement renouvelé.

La saison 3 de The Rookie est-elle confirmée?

Non, la saison 3 de The Rookie n’a pas été confirmée.

Bien sûr, il est encore très tôt et de nombreux téléspectateurs entrent actuellement dans la saison 2. Cependant, il y a plus d’épisodes en cours!

Regardons de plus près…

The Rookie saison 2 split

La saison 2 de The Rookie compte toujours vingt épisodes, tout comme la saison 1.

IMDb note que les dix premiers épisodes de la deuxième saison ont été diffusés pour la première fois en décembre 2019. Cependant, ils incluent également que le deuxième lot d’épisodes devrait démarrer le dimanche 23 février 2020.

Donc, si vous pensiez qu’ils réduiraient considérablement la longueur, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Des épisodes de la saison 2 sont actuellement diffusés au Royaume-Uni sur Sky Witness – il reste encore beaucoup à faire!

Le public parle de The Rookie!

Les récents épisodes ont déferlé sur le public.

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?