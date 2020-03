La saison 4 de Castlevania est-elle confirmée? Les fans en demandent déjà plus! – HITC

Les fans de Castlevania réclament déjà la saison 4 après encore une nouvelle récolte magistrale d’épisodes.

Netflix poursuit sa séquence chaude de 2020 avec l’une des saisons de télévision les plus attendues de mémoire récente…

Bien sûr, nous parlons de Castlevania saison 3!

La série animée basée sur les jeux vidéo Konami bien-aimés du même nom est arrivée pour la première fois sur les écrans à l’été 2017. Ce fut un succès immédiat auprès des amoureux de l’original, mais ce qui reste si impressionnant, c’est le nombre de publics frais sur la propriété. se pressaient pour le voir, se plongeant dans ce monde pour la toute première fois.

À l’origine, le projet a commencé sa vie comme une adaptation cinématographique, mais après des années de problèmes de développement, les espoirs se sont effondrés… mais pas pour longtemps, évidemment.

Honnêtement, une série télévisée était une bien meilleure façon de réfléchir. Il y a déjà tellement de contenu à travailler qu’il semble mieux traité dans un format épisodique.

En deux saisons, il s’est bâti une merveilleuse réputation, avec des artistes tels que Richard Armitage, James Callis et Emily Swallow qui ont fait du bon travail. Maintenant, la saison 3 est là et voit des gens comme Bill Nighy et Jason Isaacs obtenir un morceau de l’action, mais que réserve l’avenir à Castlevania?

La saison 4 de Castlevania est-elle confirmée?

Non, la saison 4 de Castlevania reste à confirmer.

Cependant, la saison 3 n’est sortie sur Netflix que le jeudi 5 mars 2020. Il est donc encore assez tôt pour s’attendre à une nouvelle concrète, la majorité du public continuant de travailler sur le nouveau lot d’épisodes.

Compte tenu de la popularité des saisons précédentes et de la possibilité de poursuivre avec un large éventail de personnages existants, une quatrième saison serait une évidence à poursuivre, en particulier compte tenu de la conclusion climatique de la saison 3 qui constitue une menace beaucoup plus grande pour Trevor. , Sypha et co pour faire face.

Quant à savoir quand nous pouvons peut-être nous y attendre, réfléchissons…

La saison 2 est arrivée environ quinze mois après la première, et l’attente de la saison 3 était encore plus longue avec une absence de seize mois entre les deux. Il est intéressant de noter que Castlevania a été renouvelé pour la saison 3 le jour même de la deuxième première. Cependant, ces nouvelles rapides ne sont pas si courantes.

Compte tenu des calendriers de sortie précédents, nous prévoyons que la saison 4 de Castlevania pourrait faire surface vers septembre 2021, mais nous devrons attendre la confirmation officielle.

En approfondissant les choses, Warren Ellis a déclaré dans une interview avec Collider qu’il travaillait sur une nouvelle série animée pour Netflix appelée Heaven’s Forest. Huit épisodes ont été commandés en octobre 2019, c’est donc probablement la raison du manque de nouvelles sur le renouvellement. Nous pouvons certainement nous attendre à cela en premier et à Castlevania plus tard.

Warren Ellis adresse ses remerciements

L’écrivain de la série Warren Ellis s’est rendu sur Twitter avant la sortie de la saison 3 pour remercier les fans.

Dans un tweet, il écrit (voir ci-dessous): «La saison 3 de CASTLEVANIA sera diffusée jeudi, uniquement sur @netflix. Un merci spécial à toutes les personnes qui ont tweeté “cela fait 84 ans” depuis 2018 et qui tweetent maintenant “mais qu’en est-il de la saison 4”. “

C’est bien qu’il ait donné un petit cri aux fans, mais ce qui nous rend vraiment heureux, c’est la suggestion qu’il a déjà reçu des demandes pour la quatrième saison.

En se dirigeant vers Twitter maintenant que la saison 3 a été publiée, le désir d’en faire plus ne pourrait pas être plus clair.

Les fans attendent la saison 4 de Castlevania

Jusqu’à présent, la réponse a été extrêmement positive.

Un fan a récemment tweeté: “HOLY F ** K Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point #Castlevania # castlevaniaseason3 de @ netflix est incroyable! 1000% meilleure saison encore! Je ne savais pas comment ils allaient terminer l’épisode 9, mais l’épisode 10 a vraiment mis le clou dans le cercueil. De la meilleure façon possible. Juste… Merde. Quand est la saison 4? “

Dans l’ensemble, la plupart se tournent déjà vers la saison 4. Compte tenu de la récente saison 3, cela témoigne vraiment de l’incroyable évolution de la série.

Découvrez une sélection de tweets:

Les saisons 1 à 3 de Castlevania sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

