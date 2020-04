La saison 4 de Killing Eve est-elle confirmée? L’avenir est prometteur pour la série BBC! – HITC

Il est enfin de retour, mais pour l’avenir, la saison 4 de Killing Eve est-elle confirmée?

Quelle a été la meilleure série télévisée à émerger dans les années 2010?

C’est certainement une question difficile car il y a tellement de grandes séries qui sont régulièrement citées, comme Game of Thrones, The Leftovers, Mr.Robot, Fleabag, BoJack Horseman, Better Call Saul, Fargo, Orange Is the New Black et au-delà.

En réfléchissant à la dernière décennie, il est clair de voir que nous vivons à l’âge d’or de la télévision, et il y a encore un autre titre qui renforce ces affirmations…

Bien sûr, nous parlons de la seule et unique Killing Eve!

Créée en 2018, cette série de thrillers d’espionnage – basée sur la série de romans Villanelle de Luke Jennings – a immédiatement touché les téléspectateurs à une échelle si répandue et s’est cimentée comme un phénomène authentique avec une deuxième saison explosive.

Maintenant, le troisième lot d’épisodes très attendu est arrivé, mais aura-t-il une vie au-delà?

La saison 4 de Killing Eve est-elle confirmée?

Oui, la saison 4 de Killing Eve est confirmée. Il a été renouvelé plusieurs mois avant la première de la saison 3.

C’est une décision confiante, mais nous ne sommes guère surpris par la décision de planifier à l’avance avec celui-ci, étant donné qu’il a déjà fait ses preuves auprès du public et des critiques.

Comme l’a souligné Elle, Sarah Barnett – AMC Networks Entertainment Group et présidente d’AMC Studios – a évoqué le renouvellement anticipé, exprimant: «Comment pourrions-nous ne pas avoir une confiance massive dans Killing Eve? Il a remporté de gros prix dans toutes les grandes récompenses et est la plus forte émission de télévision américaine depuis six ans. La raison de l’étreinte emphatique de cette série est les femmes brillantes qui l’ont insufflé: Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell, Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw et sa marraine fée, productrice exécutive Sally Woodward Gentle. “

Elle a ajouté: «L’écrivain principal de la saison 3, Suzanne Heathcote, emmène Eve, Villanelle et Carolyn dans des endroits plus excitants, tordus et surprenants que jamais. Nos fans accros ne seront pas déçus. »

De plus, parlant de Sally Woodward Gentle, elle a pesé en disant: «Je suis au-delà ravie que nous puissions poursuivre notre extraordinaire voyage. C’est le témoignage de toutes les personnes impliquées que nous avons été choisis si tôt – les magnifiques acteurs, écrivains, réalisateurs et l’équipe de production. Nous sommes extrêmement chanceux de travailler avec des gens aussi féroces et dévoués. »

Killing Eve saison 4: date de sortie?

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour la saison 4 de Killing Eve.

Cependant, chaque saison a débuté en avril, les saisons 1, 2 et 3 venant respectivement en 2018, 2019 et 2020. Compte tenu du renouvellement anticipé, il aurait été judicieux d’anticiper la sortie de la saison 4 en avril 2021.

Cependant, en raison de la pandémie actuelle, il n’est pas certain que la production souffrira de retards importants.

Au moins, nous avons la saison 3 sur les écrans!

Les fans de Killing Eve célèbrent sur Twitter

Comme vous vous en doutez, un certain nombre de fans de Killing Eve ont afflué sur Twitter depuis l’annonce du renouvellement pour offrir leurs éloges et leur enthousiasme.

Découvrez une sélection de tweets:

