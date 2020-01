La saison 4 de Killing Eve est en route, alors préparez-vous à plus de meurtres – / Film

Saison 3 du drame à succès de BBC America Killing Eve n’a même pas encore été présenté, mais le réseau est tellement confiant dans la série qu’il a déjà commandé une quatrième saison. “Comment pourrions-nous ne pas avoir une confiance massive dans Killing Eve?”, A déclaré Sarah Barnett, président d’AMC Networks Entertainment Group. “Il a remporté de gros prix dans toutes les grandes récompenses et est la plus forte émission de télévision américaine depuis six ans.” Lorsqu’une émission est capable de percer le bruit de l’ère Peak TV d’une manière si impressionnante, un nouveau renouvellement de saison semble une réponse appropriée.

La saison 4 de Killing Eve arrive

Nous supposons que la quatrième saison comprendra le retour de Sandra Oh comme agent du gouvernement Eve Polastri, Jodie Comer comme assassin psychopathe Oksana Astankova (alias Villanelle), et Fiona Shaw en tant qu’agent du M6 Carolyn Martens, mais comme nous n’avons pas encore vu la troisième saison, nous ne pouvons pas complètement exclure la mort choquante d’un de ces personnages qui pourrait bouleverser le statu quo. Mais Barnett est enthousiasmé par ce que le spectacle a en magasin:

“La raison de l’étreinte emphatique de cette série est les femmes brillantes qui l’ont insufflé: Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell, Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw et sa marraine fée, productrice exécutive Sally Woodward Gentle. Auteur principal de la saison 3 Suzanne Heathcote emmène Eve, Villanelle et Carolyn dans des endroits plus excitants, tordus et surprenants que jamais. Nos fans accros ne seront pas déçus. »

Une date de première pour la saison 3 n’a pas encore été annoncée (selon les rumeurs, elle arrivera ce printemps), mais Gentle, qui supervise la production, avait ceci à dire au sujet du renouvellement de la première saison 4:

«Je suis plus que ravi que nous puissions poursuivre notre extraordinaire voyage. C’est un témoignage pour toutes les personnes impliquées que nous avons été choisis si tôt – les magnifiques acteurs, écrivains, réalisateurs et équipe de production. Nous sommes extrêmement chanceux de travailler avec des gens aussi féroces et dévoués. »

La deuxième saison de Killing Eve vient d’arriver à Hulu il y a quelques jours, donc je suis encore à plusieurs épisodes d’être rattrapé, mais j’apprécie vraiment la série jusqu’ici. Comer est merveilleuse à jouer un psychopathe vraiment désarticulé, et Oh est excellent en tant qu’agent obsédé et harcelé qui est constamment sur sa piste. Nous espérons que la série pourra maintenir les niveaux de qualité qui lui ont valu tant de succès à ses débuts.

Harriet Walter (Succession), Danny Sapani (Harlots), Gemma Whelan (Jeu des trônes), Camille Cottin (Appelle mon agent), Steve Pemberton (La Ligue des Messieurs), Raj Bajaj (Un prince de Noël: le mariage royal), Turlough Convery (Ready Player One), Pedja Bjelac (Harry Potter), et Evgenia Dodina (One Week and a Day) devrait rejoindre le casting, et la saison 4 sera dirigée dans les coulisses par une scénariste féminine non encore annoncée qui suivra les traces de Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell et Suzanne Heathcote, respectivement.

