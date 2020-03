La saison 4 de «Station 19» est-elle renouvelée ou annulée? Les fans de Shondaland peuvent se reposer facilement maintenant

La troisième saison de Station 19 a stupéfié les fans de Shondaland lorsque l’émission a pris le dessus à 20 heures. Créneau horaire EST, à l’origine dominé par la série phare, Grey’s Anatomy. Après le lancement de la saison 3 du drame le 23 janvier 2020, de nombreuses personnes ont été divisées lorsqu’elles ont réalisé qu’elles étaient pour plus d’épisodes de crossover que prévu. Y aura-t-il donc une saison 4 de Station 19? Malgré les inquiétudes, l’audience est restée forte. La décision de renouveler ou d’annuler la station 19 pour une autre saison ne vous surprendra donc pas.

Y aura-t-il une saison 4 de «Station 19»? ABC renouvelle le spin-off “Grey’s Anatomy”

Jaina Lee Ortiz dans le rôle d’Andy Herrera sur «Station 19» | Mitch Haaseth via .

En mai 2019, Krista Vernoff est devenue la présentatrice de Station 19 et Grey’s Anatomy. À l’époque, la Station 19 a été renouvelée pour sa troisième saison. Pendant ce temps, la série phare a obtenu un renouvellement tout au long de la saison 17.

“Je suis ravi de continuer à la tête de Grey’s Anatomy, et je suis honoré et stimulé par la possibilité de diriger Station 19 également”, a déclaré Vernoff à l’époque. “Développer le monde créé par Stacy McKee et le fusionner davantage avec le monde de Grey’s est un défi passionnant.”

En fin de compte, Vernoff a écrasé le défi. Le 11 mars, ABC a renouvelé la station 19 pour sa quatrième saison. Dans un communiqué de presse, la chaîne a annoncé que la série connaît sa saison “la plus regardée” à ce jour, se classant au premier rang des émissions à 20 heures. place pour les adultes de 18 à 49 ans les jeudis soirs.

“Krista Vernoff est une conteuse remarquable et superbe et nous lui sommes très reconnaissants – ainsi que les talentueux acteurs et l’équipe – pour tout ce qu’ils ont fait pour que Station 19 prospère cette saison”, a déclaré la présidente d’ABC Entertainment, Karey Burke. “Ce spectacle addictif et riche atteint des sommets de la série cette année pour une raison, et nous avons hâte de livrer d’autres histoires formidables à notre public passionné.”

Donc, si vous vous inquiétiez pour l’avenir de Grey’s Anatomy et de Station 19, ne vous inquiétez pas. Les deux spectacles du Shondaland ne risquent pas d’être annulés pour la saison 2020-21.

Quand la saison 4 de «Station 19» sortira-t-elle?

À partir de cette rédaction, il est trop tôt pour dire quand Station 19 Season 4 sortira sur ABC. Nous sommes encore au milieu de la troisième saison, avec beaucoup de drame à gauche dans la saison en cours. Les fans peuvent également se réjouir de quatre croisements plus “substantiels” entre Station 19 et Grey’s Anatomy, selon The Hollywood Reporter.

Pendant ce temps, il est un peu difficile de prédire quand la quatrième saison de Station 19 pourrait être diffusée. Les trois premières saisons ne suivent pas un schéma distinct. La saison 1 a commencé à être diffusée en mars 2018 et la saison 2 est sortie en octobre 2018. Puis, comme mentionné, le troisième cycle de Station 19 a commencé en janvier 2020. Donc pour l’instant, les fans devront simplement attendre et voir ce que ABC décide de faire avec Station 19 Saison 4.

Indépendamment du moment où la quatrième saison reprendra, nous savons que Vernoff – et le reste de l’équipe de Station 19 – continueront de faire de leur mieux avec la saison en cours. Et avec le renouvellement précoce, les fans peuvent laisser échapper un soupir de soulagement – ou peut-être un cri de peur. N’oubliez pas que les spectacles du Shondaland sont connus pour leurs cliffhangers. Alors préparez-vous. Ça va être une course folle.

