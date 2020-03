La saison 4 de ‘Summer House’ – Cook Talk et prise de contact avec la gueule de bois

Le casting de Summer House a peut-être mûri au cours des quatre dernières saisons de la série, mais ils savent toujours faire la fête. Et avec deux nouveaux visages pour mélanger les choses, le drame se réchauffe comme jamais auparavant. La saison 4 de Summer House bat son plein, et le casting de la série de télé-réalité à succès de Bravo a récemment parlé de leurs spots secrets et de ce qu’ils font pour guérir une bonne gueule de bois.

Le casting de «Summer House» de Bravo | Matthew Eisman / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

«Summer House» présente deux nouveaux acteurs

Cette saison, Bravo a présenté deux nouveaux acteurs à Summer House: Jules Daoud et Luke Gulbranson. Nous ne sommes peut-être que quelques épisodes de la nouvelle saison, mais il est clair que les nouveaux venus recherchent l’amour.

Jusqu’à présent, Gulbranson a les yeux rivés sur Hannah Berner, tandis que Daoud cherche à déclencher une romance avec Carl Radke. Avant la première de la saison, Gulbranson et Daoud se sont ouvert sur ce qui nous attend cette saison et ont raconté leurs romances potentielles.

Daoud a révélé qu’elle avait réussi avec la maison d’été

OG depuis le tout début. Son apparence générale est ce qui l’a attirée en premier,

même si elle a apprécié qu’il soit du Midwest.

“J’ai eu l’œil sur Carl dès le moment où je l’ai rencontré”, dit-elle

déclaré. “Il est grand, sombre et beau, et il est aussi du Midwest, donc

il a bon cœur… parfois. Pour la plupart.”

Gulbranson était moins ouvert sur son aventure estivale cette saison.

Bien que Berner “ait attiré son attention”, Gulbranson a averti les fans qu’il avait beaucoup

son assiette au cours de l’été. Même encore, Gulbranson a admis qu’il avait définitivement

senti une «connexion» avec Berner, ce qui est un début.

Comment Daoud et Gulbranson ont-ils participé à l’émission?

Daoud et Gulbranson ont été amenés à l’émission par le biais d’amis communs. Gulbranson et Kyle Cooke se sont rencontrés par le biais d’une connaissance mutuelle et ont immédiatement déclenché une amitié.

«Kyle et moi avions un ami commun d’être en ville et j’avais rencontré Kyle et il m’a demandé si je voulais faire partie de la maison, et j’étais à un moment de ma vie où je me disais ‘Pourquoi pas faire quelque chose de différent avec mon été? », a expliqué Gulbranson.

En ce qui concerne Daoud, elle connaissait l’ancien Summer House

membre de la distribution Jordan Verroi, qui n’est pas revenu à la série après la saison 3. Le

deux se sont rencontrés à Chicago et il n’a pas fallu longtemps pour établir un lien avec d’autres

les acteurs de la série.

En ce qui concerne la façon dont les choses se sont déroulées cette saison, les deux nouveaux membres de l’équipe ont dit qu’ils s’étaient bien amusés à filmer, bien qu’ils aient admis que le drame était devenu un peu fou de temps en temps.

On ne sait pas si la paire reviendra pour une autre saison,

mais on dirait vraiment qu’ils ont eu une grande expérience devant

les caméras.

L’équipe de la saison 4 de «Summer House» discute des branchements et des remèdes contre la gueule de bois

Lors d’une récente interview avec Bustle, certains des acteurs se sont ouverts

sur la façon dont les choses ont changé cette saison. Avec le garde-manger plus rien,

Amanda Batula a révélé que le lieu de rencontre secret de cette saison est en fait

les bois.

«Il n’y a pas de lieu sûr dans la maison. Nous avons trouvé un caché

banc dans les bois cet été, qui pourrait être le nouveau spot », a-t-elle déclaré.

Gulbranson a ajouté que son lieu de rendez-vous incontournable est en fait le

court de tennis ou le bain à remous, selon ce qui est disponible.

On a également demandé aux membres de l’équipage quelle célébrité de Bravo ils aimeraient voir venir à Summer House. Berner a révélé qu’elle adorerait voir l’un des matelots du pont inférieur, tandis que Gulbranson a déclaré que les concurrents de Top Chef seraient idéaux – mais seulement parce qu’ils pouvaient fournir à tout le monde un bon remède contre la gueule de bois.

En parlant de cuisine, ils étaient tous d’accord pour dire que Batula est

le meilleur cuisinier de cette saison. Aussi choquant que cela puisse paraître, elle est la seule à

sait couper correctement les légumes.

Cette étoile du «Southern Charm» plante «Summer House»

Alors que les fans attendent que le drame se déroule, il y a un moment

cette saison qui n’était incluse dans aucune des remorques.

À un moment donné, l’équipage de Summer House sera honoré par un membre de la populaire émission de téléréalité de Bravo Southern Charm. Les fans verront Craig Conover venir dans la série et il le ferait apparemment avec Kyle Cooke tout de suite.

“C’était un bon ajout”, a expliqué Cooke. “Craig et moi sommes descendus

toboggan aquatique tenant par la main. Il était en fait vraiment bouleversé qui n’a pas

faire la remorque. “

‘Summer House’ Saison 4: Cast réagit au branchement de Carl et Lindsay et plus encore! (Exclusif) ET s’est entretenu avec les stars – Kyle Cooke, Amanda Batula, Paige DeSorbo, Hannah Berner, Carl Radke et Lindsay Hubbard – à BravoCon.

[[Ils’agituniquementd’unrésuméducontenu…Https://tco/jsmtyNj7ID[[Thisisacontentsummaryonly…https://tco/jsmtyNj7ID

– kristoferkawas (@kristoferkawas) 22 novembre 2019

Cooke a ajouté que le camée de Conover était complètement par hasard. Le sud

Charm star se trouvait juste dans la région et a décidé de passer pour certains

une action rapide.

On ne sait pas quels autres joyaux apparaîtront cette saison, mais

on dirait que ça va être très amusant.

De nouveaux épisodes de Summer House sont diffusés mercredi soir sur Bravo.