La saison 4 de The Deuce a-t-elle été confirmée? Tout a commencé avec la fin! – HITC

C’est la meilleure saison à ce jour, mais regardons vers l’avenir…

Les fans ne peuvent tout simplement pas en avoir assez, mais la saison 4 de The Deuce a-t-elle été confirmée?

Au cours des dernières années, peu de spectacles ont cimenté une réputation aussi admirable que celle-ci. La série dramatique américaine de David Simon et George Pelecanos nous a propulsés dans le paysage très différent de New York des années 1970 lors de sa première en 2017.

Bien sûr, nous avons maintenant fait une chronique dans les années 80 avec un éventail de personnages intrigants, joués par des personnages comme James Franco (This Is the End, 127 Hours) dans un double rôle, Maggie Gyllenhaal (The Dark Knight, The Kindergarten Teacher) et beaucoup plus.

Cela ressemble certainement à l’un des titres les plus uniques et les plus audacieux de la télévision de mémoire récente, explorant les thèmes de la corruption et de la drogue. À l’approche de l’âge d’or du porno et de cette étape très charnière, The Deuce n’est jamais moins fascinant et divertissant.

La saison 2 a été phénoménale et la troisième encore meilleure. Et après?

Isabel Pakzad et James Franco assistent à une projection spéciale de la dernière saison de «The Deuce» au Metrograph le 05 septembre 2019 à New York.

La saison 4 de The Deuce a-t-elle été confirmée?

Non!

Il a été confirmé plus tôt que la saison 3 serait la dernière saison de The Deuce.

La série s’est terminée avec l’épisode 8 de la saison 3 – intitulé à juste titre «Terminer». Donc, avec les deux premières saisons, cela fait 25 épisodes au total. Quel voyage ce fut!

Au Royaume-Uni, la saison 3 a commencé à être diffusée sur Sky Atlantic le jeudi 2 janvier. Il est également disponible pour accéder à Now TV.

David Simon dans The Deuce

* SPOILERS *

Dans une interview avec Rolling Stone, le showrunner David Simon a parlé de l’épilogue de la série:

«A partir du moment où nous avons fini par parler au [real-life inspiration for] Vincent. La dernière scène du spectacle était la seule que nous avions écrite dans nos têtes lorsque nous avons commencé le projet. Cela venait de parler à Vincent d’origine non seulement de sa vie à Times Square, mais de ce qui était arrivé à toutes les personnes dont il nous racontait des histoires … il y avait un certain sens de la part du gars avec qui nous étions, qui était la soixantaine à l’époque, d’avoir survécu à la plupart des gens qu’il avait rencontrés.

Il a poursuivi: «… nous avons d’abord essayé de voir si nous pouvions éventuellement exécuter l’idée d’une structure continue d’un gars parlant dans le bar, et même d’avoir un journaliste ou un scénariste pour commencer à obtenir les histoires de lui en 2019, et courir tout au long. “

Bien sûr, cela n’a pas fonctionné: «… nous l’avons abandonné. Nous avons estimé que vous ne pouvez pas maintenir cela sur 25 épisodes. Il commencerait à se replier sur lui-même; son poids deviendrait épuisant. Mais c’est à quel point nous étions fermes sur l’idée d’aller la pièce. Nous avons littéralement écrit la dernière scène en premier. »

Les fans parlent de la saison 3 de Deuce

Maintenant que tout est fini, jetons un œil aux réactions des fans sur Twitter.

En voici une sélection:

