La saison 4 de The Dragon Prince a-t-elle été confirmée? Les fans ont hâte! – HITC

C’est sans doute l’un des meilleurs spectacles animés de mémoire récente.

Les fans envisagent la possibilité de The Dragon Prince saison 4.

Netflix a livré tant de joyaux à la télévision et au cinéma et dans de nombreux genres et formats, du documentaire au fantastique. Cependant, il est assez clair que leur sortie en série est à un tout autre niveau, en particulier en 2019.

Des efforts comme Daybreak et Stranger Things saison 3 ont été adoptés depuis leur sortie, mais c’est le retour d’un autre titre fantastique que nous sommes ici pour mettre en lumière.

Le prince dragon est arrivé sur le service de streaming en septembre 2018 et il a déjà beaucoup offert au public. Elle a été rapidement renouvelée et la saison 2 a explosé sur les écrans en février 2019, mais ce n’est pas tout! La saison 3 a été présentée le vendredi 22 novembre, récompensant les fans avec neuf autres épisodes passionnants.

Évidemment, le chiffre d’affaires des saisons a été impressionnant, mais peut-on encore s’attendre à la même chose?

The Dragon Prince: Saison 4 confirmée?

Pour l’instant, la saison 4 de The Dragon Prince n’a pas été confirmée.

Selon Inverse, Danika Harrod – Responsable du développement communautaire pour Wonderstorm – a en fait abandonné son poste et a tweeté de nombreuses fois un comportement misogyne au sein du studio.

Elle a abordé l’activité du co-créateur du Prince Dragon, Aaron Ehasz, et a suggéré que tout cela pourrait avoir un impact sur la série.

Le journalisme syndical souligne également qu’il y a eu des problèmes techniques concernant la production.

D’un autre côté, Nextalerts a pesé en disant: “Nous prévoyons que la saison 4 de” The Dragon Prince “sortira à un moment donné en mai 2020.”

Alors, peut-être est-il préférable de demander ceci: faut-il une quatrième saison?

Le prince dragon demande-t-il la saison 4?

Oui absolument!

«Ça change», entend-on, dans les derniers moments de l’épisode 9 de la saison 3 – intitulé «La bataille finale».

Nous ne savons pas ce qui se passe avec «l’ami de la chenille effrayante», mais après ces images intrigantes et concluantes, nous savons que «ça change». En terminant sur un cliffhanger comme ça, les fans sont convaincus que plus d’épisodes seront en route.

Decider note également que l’équipe a révélé au San Diego Comic-Con ses plans pour les saisons 4 et 5, ainsi qu’au moins deux autres saisons. Avec la fin ouverte, il semble que plus d’épisodes de The Dragon Prince soient inévitables.

Les fans attendent avec impatience la saison 4 de The Dragon Prince

Bien sûr, les fans en veulent encore plus!

L’un d’eux a récemment écrit: «Oh man, la saison 3 de The Dragon Prince était si bonne. Mais c’était fini trop tôt. L’attente de la saison 4 va être la pire! »

De même, un autre a tweeté: «Je viens de finir de regarder la saison 3 de« The Dragon Prince »et c’était magnifique du début à la fin. J’ai tout aimé… la meilleure saison jusqu’à présent et mieux encore une saison 4 pourrait bien être en perspective. Je ne sais pas ce que j’ai le plus aimé. Il y en a beaucoup. Elle doit être surveillée par tous. »

Ce fan a également ajouté: “La saison 3 de Dragon Prince était si bonne, et mon garçon, nous ferions mieux d’avoir la saison 4 parce que j’ai besoin de plus d’Aaravos dans ma vie.”

Nous devrons simplement attendre et voir…

