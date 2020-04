La saison 4 de «Workin Moms» arrive sur Netflix dans le monde en mai 2020

Workin Moms est rapidement devenu un favori des fans de comédie du monde entier avec les trois saisons qui sortiront en 2019 sur Netflix dans le monde entier. Ayant maintenant terminé la diffusion au Canada, nous avons enfin la date de sortie mondiale de Netflix pour la saison 4 de Workin Moms.

La série est une comédie qui examine la vie de diverses mères qui travaillent pour la première fois et qui élèvent leurs enfants au 21e siècle. Dans la troisième saison la plus récente (sortie le 29 août 2019), nous avons vu Kate s’adapter à sa nouvelle normale, Frankie atteignant de nouveaux sommets dans sa carrière professionnelle et Jenny essayant également d’être une meilleure mère.

La série n’est pas, en fait, un original Netflix complet. Au lieu de cela, la série est diffusée pour la première fois sur CBC au Canada et Netflix la distribue simplement à l’extérieur du Canada. C’est devenu un grand succès sur Netflix aux côtés d’une comédie similaire d’Australie appelée The Letdown. L’année dernière, il a été nominé pour un Emmy International.

Date de sortie de Workin Moms Saison 4 Netflix

La saison 4 a été renouvelée pour CBC et Netflix l’année dernière et diffusée tout au long de l’hiver 2020 sur le réseau canadien.

Après une longue attente, nous avons obtenu la confirmation en avril 2020 que La saison 4 de Workin Moms arriverait sur Netflix dans le monde entier (hors Netflix Canada) le 6 mai 2020.

Nous vous suggérons d’ajouter le titre à votre liste pour être averti le jour de sa sortie et, en outre, vous pouvez trouver le titre qui s’affiche maintenant avec une annonce de la saison 4 sur la page de titre elle-même. Nous avons également mis à jour notre calendrier de publication en mai 2020 pour refléter le nouvel ajout.

Catherine Reitman s’est rendue sur Twitter le 8 avril pour confirmer également la date mondiale de mai de Netflix pour la saison 4.

WEVE GOT A DATE PEOPLE.

La saison 4 débarque sur Netflix dans le monde le 6 mai! @WorkinMoms pic.twitter.com/1mIkQVmaTB

– Catherine Reitman (@reitcatou) 8 avril 2020

Quand la saison 3 de Workin ’Moms sera-t-elle sur Netflix au Canada?

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un original au Canada, Netflix en Californie propose actuellement les deux saisons 1 et 2. La série semble maintenant se renouveler sur une base annuelle, ce qui signifie que nous nous attendons à ce que la saison 3 soit ajoutée dans le courant de 2020. Cela signifie que nous pouvons probablement nous attendre la saison 4 arrivera en 2021.

