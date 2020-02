La saison 5 de Billions ajoute Rick Hoffman dans un rôle récurrent

Dans quelques mois avant la première de la cinquième saison du drame d’entreprise à succès de Showtime Des milliards, le casting a grandi avec l’ajout de Costume vétérinaire Rick Hoffman dans un rôle récurrent, selon Deadline.

CONNEXES: Paul Giamatti et Damian Lewis sont à nouveau rivaux dans le teaser de la saison 5 de Billions

Dans Des milliards La saison 5, Bobby Axelrod (Lewis) et Chuck Rhoades (Giamatti) voient leur rivalité vicieuse raviver, tandis que de nouveaux ennemis se lèvent et visent. Le pionnier de l’impact social, Mike Prince (Corey Stoll), constitue une véritable menace pour la domination d’Axe, et Chuck se dispute avec un formidable procureur de district. Taylor Mason (Asia Kate Dillon) est renvoyée de force chez Axe Capital, où elle doit se battre pour protéger ses employés et ses actifs. Wendy Rhoades (Maggie Siff) réévalue sa loyauté et forge de nouvelles alliances surprenantes qui la mettent en désaccord avec Chuck et Axe. Cette saison, la lutte pour le pouvoir devient une lutte pour la survie, et tous les personnages doivent s’adapter ou risquer l’extinction.

Hoffman a signé pour jouer le rôle récurrent du Dr Swerdlow, qui est décrit comme «un médecin avec des méthodes peu orthodoxes». La production de la cinquième saison est toujours en cours à New York.

La saison dernière, Bobby Axelrod et Chuck Rhoades, anciens ennemis, et Wendy Rhoades, le conseiller en chef de chacun, se sont réunis pour former une alliance difficile mais très efficace, visant à l’éradication de tous leurs rivaux, y compris Grigor Andolov (star invitée John Malkovich ), Taylor Mason, Bryan Connerty (Toby Leonard Moore) et Waylon «Jock» Jeffcoat (vedette invitée Clancy Brown).

CONNEXES: Super Pumped: The Battle for Uber Limited Series en développement à Showtime

La série met en vedette Paul Giamatti, nominé aux Oscars et vainqueur des Emmy et Golden Globe (De côté) et le vainqueur des Emmy et Golden Globe Damian Lewis (Patrie). Maggie Siff (Fils de l’anarchie), Asia Kate Dillon (Orange est le nouveau noir), David Costabile (Breaking Bad), Toby Leonard Moore (Daredevil), Condola Rashad (Fracasser), Jeffrey DeMunn, nominé aux Emmy Awards (La ligne verte) et Kelly AuCoin (Les Américains) également en vedette.

Des milliards est créé et produit par les showrunners Brian Koppelman et David Levien. La série a également été créée par Andrew Ross Sorkin, et la cinquième saison devrait être diffusée le 3 mai!