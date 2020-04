La saison 5 de Kim’s Convenience est-elle confirmée? La famille a de bonnes nouvelles! – HITC

La dernière en date a été un régal, mais la saison 5 de Kim’s Convenience est-elle confirmée?

Il n’y a aucun endroit comme Kim’s Convenience…

Cette sitcom canadienne sensationnelle a acquis une réputation presque impeccable au fil des ans, louée pour ses grands personnages, son cœur et bien sûr son abondance de rires.

Il a été présenté pour la première fois à CBC Television en octobre 2016 et a présenté au public la famille Kim et leur dépanneur titulaire à Toronto.

Les performances de Paul Sun-Hyung Lee, Jean Yoon, Andrea Bang, Simu Liu et au-delà ont été célébrées alors que les saisons montaient en qualité, et la sortie de la saison 4 a cimenté son héritage comme l’une des plus belles comédies à la télévision.

De toute évidence, les fans souhaitent toujours passer du temps avec la famille Kim, alors que nous réserve l’avenir?

La saison 5 de Kim’s Convenience est-elle confirmée?

Oui, la saison 5 de Kim’s Convenience a été confirmée. La série a été renouvelée fin mars 2020.

Comme l’a souligné Bustle, l’acteur Andrew Phung a confirmé lors d’une diffusion en direct de la saison 4 de Kim Convenience que le spectacle avait été renouvelé non seulement pour une mais deux saisons supplémentaires.

La nouvelle est arrivée le mardi 31 mars 2020, c’est aussi lorsque la finale a été diffusée sur CBC.

Certaines autres stars de la série ont également exprimé leur enthousiasme pour le prochain lot d’épisodes, comme Paul Sun-Hyung Lee l’a annoncé sur Twitter.

Malheureusement, la source précédente a indiqué que Sun-Hyung Lee a admis que “les choses sont un peu retardées” avec tout ce qui se passe en ce moment. L’incertitude face à une pandémie signifie qu’il est difficile de prévoir le début de la production.

Nous pouvons nous attendre à un écart plus long entre les saisons que prévu en conséquence.

Les fans parlent de la commodité de Kim sur Twitter

Un certain nombre de fans se sont rendus sur Twitter pour offrir leurs réflexions et leurs éloges sur la saison 4 de Kim’s Convenience, certains anticipant déjà avec impatience les nouvelles saisons.

Nous pouvons nous attendre à une longue attente, mais le fait de savoir que plus est en route est assez satisfaisant.

Découvrez une sélection de tweets:

